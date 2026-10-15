Xuân Viên chú trọng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Xác định công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Trạm Y tế xã Xuân Viên tập trung ổn định tổ chức sau sáp nhập, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Xuân Viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Trên cơ sở hợp nhất 3 trạm y tế: Xuân An, Xuân Viên và Xuân Thủy, Trạm Y tế xã Xuân Viên từng bước ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp cho cán bộ, nhân viên, bảo đảm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đơn vị đã xây dựng quy chế làm việc, duy trì chế độ trực, giao ban, sinh hoạt chuyên môn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy trình kỹ thuật, đồng thời chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ cán bộ y tế.

Đặc biệt, Trạm đã ký hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội để triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở. Bác sĩ Lê Minh Thụ – Giám đốc Trạm Y tế xã Xuân Viên cho biết: “Địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy, Trạm chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe; chủ động phòng, chống dịch bệnh; đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát huy vai trò của nhân viên y tế thôn bản, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn”.

Cùng với việc ổn định tổ chức, Trạm Y tế xã chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn và khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện có. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị khám, chữa bệnh cho 11.105 lượt người, trong đó có 4.137 lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 75% kế hoạch. Song song với đó, Trạm tăng cường giám sát dịch bệnh, phối hợp với nhân viên y tế thôn bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo.

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn. Chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tiếp tục được duy trì. 100% phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén, tư vấn nơi sinh an toàn; cả 75 trường hợp sinh con đều sinh tại cơ sở y tế. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi về cân nặng là 13,15%, theo chiều cao là 16,24%; cả hai chỉ tiêu đều hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, với 97,6% hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh và 79,5% hộ sử dụng công trình vệ sinh hợp vệ sinh. Công tác quản lý bệnh không lây nhiễm tiếp tục được quan tâm triển khai, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và điều trị bệnh nhân tăng huyết áp; hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và tiểu đường. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Trạm đã khám, tư vấn sức khỏe cho 1.200 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trạm Y tế xã Xuân Viên tích cực triển khai công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Thông qua các chiến dịch làm sạch dữ liệu y tế và cài đặt hồ sơ sức khỏe điện tử, chất lượng dữ liệu từng bước được nâng cao, tỷ lệ người dân có sổ sức khỏe điện tử đạt 75%. Đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện dữ liệu, đồng thời phối hợp với mạng lưới y tế thôn bản tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe, phục vụ theo dõi và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người cao tuổi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn còn một số hạn chế. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ mới đạt 50% kế hoạch; tỷ lệ quản lý một số bệnh không lây nhiễm còn thấp; dữ liệu y tế chưa được chuẩn hóa hoàn toàn, hình thức và độ bao phủ của hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe còn hạn chế. Thời gian tới, Trạm Y tế xã Xuân Viên tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chủ động phòng, chống dịch bệnh và đổi mới công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Trong đó, tập trung vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; rà soát, làm sạch dữ liệu y tế, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; tăng cường khám sàng lọc, quản lý bệnh mạn tính và phát huy vai trò của nhân viên y tế thôn bản trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Trạm Y tế xã Xuân Viên tiếp tục khắc phục khó khăn sau sáp nhập, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Anh Thơ