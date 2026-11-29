Nâng chất lượng y tế cơ sở từ yêu cầu thực tiễn

Nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực của các cơ sở y tế khu vực, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến chất lượng chuyên môn và khả năng phục vụ người bệnh. Thực tế tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương cho thấy, những hạn chế về hạ tầng đang bộc lộ rõ trước áp lực gia tăng số lượt khám, điều trị. Trước yêu cầu đó, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm với sơ bộ tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, tạo cơ sở cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra cơ sở vật chất Trung tâm y tế khu vực Tam Dương.

Áp lực từ nhu cầu khám, chữa bệnh

Những năm gần đây, số lượng người dân đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương tăng đáng kể. Năm 2021, Trung tâm tiếp nhận 55.661 lượt khám bệnh, đến năm 2025 tăng lên 78.871 lượt. Số lượt cấp cứu tăng từ 5.768 lên 7.140 lượt; số bệnh nhân điều trị nội trú tăng từ 11.296 lên 18.540 lượt. Riêng năm 2025, Trung tâm thực hiện 1.120 ca phẫu thuật, mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025.

Hiện Trung tâm có 227 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 57 bác sĩ. Đội ngũ nhân lực từng bước được củng cố, hoạt động chuyên môn được duy trì và phát triển, góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Sự gia tăng về số lượng người bệnh đang tạo áp lực lên cơ sở vật chất hiện có. Phần lớn các công trình tại Trung tâm được xây dựng trong giai đoạn 2000-2009. Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục đã xuống cấp, không gian khám, điều trị và bố trí các khoa, phòng còn hạn chế. Tổng diện tích sàn các công trình hiện có tại cơ sở chính khoảng 6.901m2; việc sắp xếp, bố trí một số bộ phận phải thực hiện theo từng giai đoạn, có nơi còn sử dụng chung không gian.

Cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương được xây dựng từ những năm 2000 chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh trong giai đoạn hiện nay.

Áp lực này thể hiện rõ qua công suất sử dụng giường bệnh. Năm 2025, Trung tâm được giao 250 giường bệnh kế hoạch, số giường thực kê là 278 giường, công suất sử dụng giường bệnh đạt 101% so với giường kế hoạch. Trong các năm 2022-2024, tỷ lệ này lần lượt đạt 114%, 109% và 116,4%, cho thấy nhu cầu điều trị nội trú thường xuyên ở mức cao, trong khi điều kiện cơ sở vật chất chưa theo kịp yêu cầu phát triển chuyên môn.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu không chỉ bổ sung trang thiết bị mà còn phải đầu tư xây dựng, cải tạo các khối nhà chức năng, tổ chức lại không gian khám, chữa bệnh theo hướng khoa học, thuận tiện, bảo đảm các điều kiện chuyên môn và kiểm soát nhiễm khuẩn. Đây cũng là cơ sở để Trung tâm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện phát triển các kỹ thuật y tế phù hợp với năng lực chuyên môn.

Đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ

Trước yêu cầu từ thực tiễn, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương”, với sơ bộ tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030 thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc được giao làm chủ đầu tư.

Phối cảnh Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương sau khi được đầu tư xây mới.

Theo quy mô đầu tư dự kiến trong quyết định, dự án tập trung xây dựng các khối nhà chức năng chính và hệ thống công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong đó, nhà khám bệnh đa khoa, điều trị ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính quản trị được xây dựng 7 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.430m2, diện tích sàn khoảng 8.993m2. Nhà điều trị nội trú cao 7 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.612m2, diện tích sàn khoảng 9.832m2. Nhà kiểm soát nhiễm khuẩn cao 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 184m2, diện tích sàn khoảng 552m2; nhà đại thể xây dựng 1 tầng, diện tích khoảng 231m2.

Cùng với các khối nhà chính, dự án dự kiến đầu tư các công trình phụ trợ như nhà cầu nối, nhà để xe, khu sửa chữa nhỏ, nhà thu gom rác thải, nhà trạm bơm, máy phát điện, trạm biến áp, nhà khí y tế và các hạng mục sân, vườn, cổng, hàng rào, đường giao thông nội bộ. Hệ thống cấp, thoát nước, khí y tế, phòng cháy, chữa cháy, trạm biến áp công suất 1.250KVA và máy phát điện dự phòng cũng được đầu tư nhằm bảo đảm hoạt động đồng bộ, ổn định của cơ sở y tế.

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKII Đỗ Trọng Cán - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương cho biết: Việc đầu tư các khối công trình mới không chỉ tạo thêm không gian sử dụng mà còn hướng tới tổ chức lại dây chuyền hoạt động chuyên môn theo hướng đồng bộ, khoa học. Sự kết nối giữa khu khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các bộ phận liên quan có ý nghĩa quan trọng trong rút ngắn thời gian thực hiện quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các khoa, phòng.

Tuy nhiên, hiệu quả của dự án không chỉ được đánh giá qua quy mô công trình hay diện tích xây dựng mới mà quan trọng hơn là khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phục vụ người bệnh sau khi hoàn thành. Cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại sẽ phát huy hiệu quả khi đi cùng đội ngũ cán bộ có chuyên môn phù hợp, trang thiết bị được khai thác đúng công năng và quy trình khám, chữa bệnh được tổ chức khoa học.

Cùng với quá trình triển khai dự án, Trung tâm cần chủ động xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực và phương án vận hành phù hợp với quy mô cơ sở mới. Đồng thời, tiếp tục đổi mới quy trình phục vụ, giảm thời gian chờ đợi, hướng dẫn người bệnh rõ ràng, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ngay trong hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Thúy Hường