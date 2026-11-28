Mở thêm cơ hội chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Với trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ hội được khám, điều trị bệnh, phục hồi chức năng không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Những chương trình khám, chữa bệnh miễn phí với sự chung tay của các cơ sở y tế, tổ chức xã hội và cộng đồng đang góp phần hiện thực hóa niềm hy vọng ấy.

Các chuyên gia, bác sĩ khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật tại Bệnh viên Đa khoa Hòa Bình.

Đưa cơ hội chữa bệnh đến gần hơn với trẻ em

Ngày 24/11, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội, UBND xã Kim Bôi tổ chức chương trình khám sàng lọc, tư vấn và hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho người khuyết tật, trẻ em dưới 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã khu vực Hòa Bình, gồm: Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc, Thượng Cốc, Yên Phú, Yên Thủy và Tân Pheo.

Đưa cháu đến khám sàng lọc tại chương trình, bà Quách Thị Biên, thôn Đoàn Kết, xã Lạc Thủy mang theo hy vọng cháu sẽ có thêm cơ hội được điều trị bệnh. Cháu bà mắc bệnh tim bẩm sinh, đã trải qua một lần phẫu thuật. Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết, cháu cần được phẫu thuật tiếp nhưng hiện sức khỏe chưa bảo đảm nên phải chờ thêm.

Điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, việc lo chi phí phẫu thuật cho cháu là nỗi trăn trở của bà Biên. Bà mong muốn có thêm nhiều chương trình khám, chữa bệnh miễn phí và sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm để trẻ em mắc bệnh bẩm sinh, trẻ em khuyết tật có điều kiện được điều trị, phát triển cả về thể chất và tinh thần.

Thông qua trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh lý tại chương trình, các bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị, phục hồi chức năng phù hợp với từng trường hợp, đồng thời sàng lọc những trường hợp có chỉ định phẫu thuật. Việc tổ chức khám ngay tại cơ sở không chỉ giúp các gia đình giảm chi phí, công sức đi lại mà còn tạo điều kiện để trẻ em vùng nông thôn, miền núi được tiếp cận với dịch vụ y tế chuyên sâu.

Ông Nguyễn Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết: “Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người khuyết tật, trẻ em mắc bệnh lý, dị tật bẩm sinh tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, cải thiện khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các trường hợp có chỉ định phẫu thuật thuộc diện hỗ trợ được miễn 100% chi phí từ nguồn vận động của Hội và sự hỗ trợ của Viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội”.

Trước đó, ngày 5/10, tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, 270 bệnh nhi đã được khám sàng lọc trong chương trình khám, hội chẩn và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2026. Chương trình do Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình phối hợp với Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện tuyến Trung ương và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Qua thăm khám, các trường hợp được đánh giá tình trạng bệnh lý, hội chẩn và xây dựng phương án điều trị phù hợp.

Sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn mở thêm cơ hội để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được can thiệp, điều trị ngay tại địa phương, hạn chế những ảnh hưởng của bệnh tật đối với quá trình học tập, sinh hoạt và phát triển.

Chung tay vun đắp tương lai cho trẻ em

Đằng sau mỗi chương trình khám, chữa bệnh miễn phí là sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và những tấm lòng nhân ái, từ kết nối nguồn lực, huy động đội ngũ chuyên gia đến hỗ trợ chi phí điều trị.

Được thành lập từ năm 2005, Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật vận động, trẻ em khuyết tật bẩm sinh tại nhiều địa phương trên cả nước, tạo điều kiện cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng.

Bên cạnh sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, chương trình khám, phẫu thuật miễn phí tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình còn có sự đồng hành của Công ty TNHH Toyo Solar và các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Những phần quà được trao tặng cho các bệnh nhi cũng là sự động viên, sẻ chia với các em và gia đình trước khi bước vào quá trình điều trị.

Bác sĩ Viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội thăm khám cho bệnh nhân tại xã Kim Bôi.

Cùng với kết nối các chương trình khám, chữa bệnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh còn tích cực vận động nguồn lực xã hội thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Điển hình như hoạt động hưởng ứng chương trình chạy bộ gây quỹ UpRace 2026, thu hút gần 400 người tham gia. Mỗi km chạy hợp lệ góp phần gây quỹ hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, Phú Thọ hiện có trên 60.000 người khuyết tật, trong đó khoảng 20% thuộc diện đặc biệt nặng và khoảng 2.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực, phối hợp hỗ trợ người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em mồ côi, nhất là trẻ mắc bệnh lý, dị tật bẩm sinh; tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội, y tế và công nghệ thông tin, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình.

Đối với trẻ em khuyết tật, chăm sóc sức khỏe cần được thực hiện lâu dài, từ thăm khám, điều trị đến phục hồi chức năng. Vì vậy, cần tăng cường phối hợp giữa cơ sở y tế, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội để kịp thời phát hiện, kết nối và hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hồng Duyên