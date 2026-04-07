Xung đột tại Trung Đông thúc đẩy làn sóng năng lượng tái tạo toàn cầu

IEA nhận định khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Trung Đông nghiêm trọng chưa từng có nhưng cũng có thể thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng tái tạo, điện hạt nhân và xe điện trong thời gian tới.
Trang trại điện gió ở gần Toulouse (Pháp). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo AFP, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất thế giới do chiến tranh Trung Đông gây ra sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân và xe điện.
Trong cuộc phỏng vấn với báo Le Figaro của Pháp đăng tải ngày 7/4, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol lập luận rằng tình trạng khan hiếm năng lượng hiện nay "nghiêm trọng hơn các cuộc khủng hoảng năm 1973, 1979 và 2022 cộng lại."
Tuy nhiên, bất chấp việc giá nhiên liệu tăng vọt do hành động phong tỏa trên thực tế của Iran đối với eo biển Hormuz huyết mạch, vẫn có “những lý do để lạc quan” từ cách thức mà "cấu trúc của hệ thống năng lượng toàn cầu sẽ thay đổi."
Ông Birol cho biết: "Quá trình này sẽ mất nhiều năm. Đây sẽ không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại, nhưng địa chính trị năng lượng sẽ biến đổi sâu sắc." Dù vậy, ông khẳng định một số công nghệ sẽ phát triển nhanh hơn những công nghệ khác.
Người đứng đầu IEA dự báo: "Đó là trường hợp của các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió, vốn có thể được triển khai rất nhanh chóng. Chúng ta sẽ chuyển hướng sang năng lượng tái tạo rất sớm, có lẽ trong vòng vài tháng tới."
Mặc dù vậy, Giám đốc Birol nhấn mạnh rằng các quốc gia nên “thận trọng nhất có thể” trong việc tiết kiệm năng lượng trong ngắn hạn, đồng thời bày tỏ lo ngại về viễn của một "tháng Tư đen tối."
Ông nói: “Nếu eo biển này thực sự vẫn bị đóng cửa trong suốt tháng Tư, chúng ta sẽ mất lượng dầu thô và các sản phẩm tinh chế nhiều gấp đôi so với tháng Ba,” đồng thời chỉ ra rằng tuyến đường biển này cũng là điểm trung chuyển quan trọng đối với phân bón.
Iran bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel mà Washington đưa ra thông qua Pakistan và một số quốc gia trung gian, cho rằng các đề xuất này là “rất tham vọng, bất...
Sau một năm kể từ "Ngày giải phóng" (2/4/2025), chính sách thuế đối ứng quy mô lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo ra những dư chấn sâu sắc, làm thay đổi cấu trúc thương...
Việc triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển trong những ngày...
Báo cáo an ninh ngày 5/4 cho biết quân đội Nigeria đã tiêu diệt hơn 60 thành viên của các băng đảng tội phạm được gọi là “bandit” (phiến quân cướp bóc) - những đối tượng bị cáo...
Trong bối cảnh cháy rừng, khói mù và ô nhiễm bụi mịn PM2.5 nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh miền bắc, các cơ quan chức năng của Thái Lan đang tiến hành các biện pháp khẩn...
Xung đột tại Trung Đông khiến nhiều không phận đóng cửa, làm gián đoạn mạng lưới bay quốc tế, buộc các hãng hàng không điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh thị phần và đối mặt áp...
Iran khẳng định vẫn là một bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) và đang tuân thủ các nghĩa vụ của mình, bất chấp những khả năng về việc Tehran có thể rút...