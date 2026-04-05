Văn hóa giao thông nhìn từ camera giám sát

Sự vào cuộc mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước chuyển căn bản trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. Từ những nút giao trọng điểm đến các trục đường chính, một diện mạo giao thông văn minh, trật tự dần hình thành rõ nét.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tiếp nhận, xử lý thông tin từ camera AI gửi về Trung tâm chỉ huy.

Thời gian qua, tại các tuyến đường lớn Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Tất Thành... trên địa bàn các phường Việt Trì, Nông Trang, Vân Phú, việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hình ảnh người dân dừng xe đúng vạch, đi đúng làn, đúng tốc độ quy định, tuân thủ nghiêm tín hiệu đèn giao thông ngày càng phổ biến - điều vốn chưa thật sự đồng đều trước đây.

Ghi nhận tại các khu vực trọng điểm như Quảng trường Hùng Vương, ngã tư Tỉnh ủy và nhiều nút giao lớn trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ), nơi được lắp đặt hệ thống camera AI, cho thấy ý thức tham gia giao thông của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Các phương tiện chủ động giảm tốc độ khi đến nút giao, không còn tình trạng vượt đèn đỏ, chen lấn hay sang đường tùy tiện.

Thực tế cho thấy, khi mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý “không ngoại lệ”, người tham gia giao thông đã hình thành thói quen tự giác chấp hành. Từ tâm lý chủ quan, tùy tiện, nhiều người đã g cẩn trọng, tuân thủ quy định như một phản xạ thường xuyên.

Hệ thống camera giám sát cho hình ảnh rõ nét.

Theo phản ánh của người dân, sự hiện diện của hệ thống camera AI - đặc biệt là cơ chế “phạt nguội” minh bạch, chính xác - đã tạo ra tác động răn đe hiệu quả. Không chỉ hạn chế tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn, mà còn góp phần giảm thiểu các hành vi nguy hiểm như sử dụng điện thoại khi lái xe, nâng cao mức độ an toàn cho toàn xã hội.

Từ góc độ lực lượng chức năng, hệ thống camera AI đã trở thành “trợ thủ đắc lực” trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thiếu tá Lê Đức Trường - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh khẳng định: Việc phát hiện và xử lý vi phạm thông qua hình ảnh giúp bảo đảm khách quan, chính xác, đúng người, đúng lỗi, đúng quy định.

Chỉ sau 1 tháng triển khai (từ ngày 16/2 đến 15/3), hệ thống camera AI đã phát hiện và thông báo xử lý 3.516 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt trên 11,6 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm phần lớn với 3.004 trường hợp; tiếp đến là không thắt dây an toàn (382 trường hợp); không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (130 trường hợp). Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả của công nghệ mà còn cho thấy quyết tâm siết chặt kỷ cương giao thông của lực lượng chức năng.

Ý thức tuân thủ Luật trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông ngày càng được nâng cao.

Không dừng lại ở đó, hệ thống camera còn phát huy vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Dữ liệu hình ảnh được kết nối trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an tỉnh, phục vụ hiệu quả việc truy vết, xác minh, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Hiện nay, toàn hệ thống gồm 635 mắt camera được lắp đặt tại 202 vị trí trọng điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, vận hành liên tục 24/24 giờ với chất lượng hình ảnh cao, ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Đây là nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hiện đại.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, từng bước mở rộng phạm vi lắp đặt tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và đồng hành cùng hệ thống.

Có thể khẳng định, việc đưa hệ thống camera AI vào vận hành không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước chuyển về tư duy quản lý - từ “xử lý” sang “phòng ngừa”, từ “bị động” sang “chủ động”. Khi mỗi hành vi đều được giám sát và mỗi người dân đều nâng cao ý thức tự giác, văn hóa giao thông sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành nền nếp bền vững, góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn.

Huy Thắng