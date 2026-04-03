Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Sáng 3/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành viên các Ban của HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã công bố các Nghị quyết, Quyết định về việc thành lập các Ban của HĐND tỉnh, bầu các Trưởng Ban của HĐND tỉnh, phê chuẩn Phó Trưởng ban và ủy viên chuyên trách của HĐND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 4 Ban, gồm: Ban Văn hóa - Xã hội có 5 thành viên chuyên trách, Trưởng Ban là đồng chí Nguyễn Thanh Tâm; Ban Kinh tế - Ngân sách có 4 thành viên chuyên trách, Trưởng Ban là đồng chí Nguyễn Thái Thịnh; Ban Dân tộc có 3 thành viên chuyên trách, Trưởng Ban là đồng chí Bùi Văn Chúc; Ban Pháp chế có 5 thành viên chuyên trách, Trưởng Ban là đồng chí Đinh Đức Lân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XIX thôi không đảm nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tri ân những cống hiến của đồng chí trên cương vị là Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XIX đã có nhiều đóng góp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Tặng hoa, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho thành viên các Ban chuyên trách của HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ các Ban của HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là từ 1/7/2025 khi sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các Ban của HĐND tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ mới; những cán bộ được lựa chọn, phê chuẩn theo nghị quyết đều là những người đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức.

Đồng chí Bùi Đức Hinh đề nghị các đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và nghiên cứu để thực hiện tốt các nhiệm vụ mới được phân công; phối hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu Thường trực HĐND tỉnh trong việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết; thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật...

Đại diện các Ban của HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Chúc - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức; tiếp nối truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý của các thế hệ tiền nhiệm, nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực công tác mới.

Đồng chí cũng khẳng định sẽ chung sức, đồng lòng cùng tập thể các Ban của HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, tham mưu, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, quyết định những vấn đề quan trọng để chuyển hóa các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động “giám sát kiến tạo” của HĐND, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh...

Đinh Vũ