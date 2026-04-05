Thái Lan tăng cường ứng phó ô nhiễm không khí ở miền bắc

Trong bối cảnh cháy rừng, khói mù và ô nhiễm bụi mịn PM2.5 nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh miền bắc, các cơ quan chức năng của Thái Lan đang tiến hành các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó tình hình, ưu tiên bảo đảm sức khỏe và an toàn của người dân.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan đưa ra các biện pháp kiểm soát khói mù. (Ảnh: NBT)

Báo cáo chất lượng không khí của nền tảng giám sát chất lượng không khí toàn cầu IQAir cho thấy, sáng 5/4, thành phố Chiang Mai, thủ phủ của tỉnh Chiang Mai ở miền bắc Thái Lan, đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Chiang Mai có Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 228, mức cảnh báo ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe.

Dẫn số liệu của IQAir, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) nhấn mạnh, mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở miền bắc Thái Lan; nêu rõ, tình trạng này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, nhất là đối với các nhóm dễ bị tổn thương, như trẻ em, người già và những người có bệnh nền. Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài còn tác động đến nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch, nguồn thu quan trọng của Chiang Mai.

Các học giả và chuyên gia về môi trường chỉ ra rằng, vấn đề bụi mịn PM2.5 ở Chiang Mai bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, như vấn nạn đốt rừng lấy đất canh tác nông nghiệp, khói bụi do xây dựng và giao thông...

Việc Chiang Mai nằm trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới cho thấy ô nhiễm bụi mịn PM2.5 vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng. Theo DDPM, giải quyết vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác từ cả khu vực công và tư, người dân, cũng như hợp tác quốc tế, trong việc kiểm soát việc đốt rác thải ngoài trời, thực thi luật pháp nghiêm ngặt, thúc đẩy năng lượng sạch và phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Trước đó, tại trung tâm chỉ huy ứng phó cháy rừng và bụi mịn PM2.5 ở Chiang Mai, Tổng Giám đốc DDPM Theerapat Kachamat triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm đẩy nhanh các biện pháp kiểm soát khói mù trước thềm Tết cổ truyền Songkran. Cùng với những ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, khói mù dày đặc cũng hạn chế tầm nhìn và có thể làm tăng tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Theo đó, DDPM sẽ phối hợp công tác dập tắt cháy rừng với chiến dịch bảo đảm an toàn giao thông quốc gia từ ngày 10 đến 16/4 tới. Các đơn vị chuyên trách sẽ duy trì trạng thái cảnh giác cao độ để dập tắt cháy rừng và hỗ trợ điều tiết giao thông.

Để bảo đảm an toàn và sức khỏe của người dân, DDPM kêu gọi sự hợp tác giữa các ngành để giảm ô nhiễm khói bụi và cải thiện chất lượng không khí trước cao điểm của Songkran. Các nhà chức trách Thái Lan đặt mục tiêu đưa ra các biện pháp cứu trợ khẩn cấp và cả ứng phó lâu dài.

Người dân chứng kiến ​​cháy rừng hoặc cần hỗ trợ do khói mù có thể báo cáo thông qua đường dây nóng khẩn cấp hoặc ứng dụng di động “Cảnh báo thiên tai Thái Lan” để được hỗ trợ ngay lập tức.

Trong khi đó, ba tỉnh miền bắc Thái Lan là Chiang Mai, Lamphun và Phayao vừa qua tuyên bố các khu vực cần hỗ trợ khẩn cấp ứng phó thiên tai do tình trạng cháy rừng, khói mù và ô nhiễm bụi mịn PM2.5.

Theo Bí thư thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan Arsit Sampantharat, tính đến ngày 4/4 vừa qua, ba tỉnh nêu trên đã triển khai các biện pháp theo Luật Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai, phối hợp các ngành liên quan nhằm đẩy nhanh công tác cứu trợ và khôi phục điều kiện sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Ông Arsit Sampantharat giải thích rằng, những tuyên bố này cho phép các tỉnh huy động các quỹ và nguồn lực khẩn cấp theo quy định của Bộ Tài chính Thái Lan, tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ, giảm thiểu và phục hồi kịp thời 17 huyện thuộc ba tỉnh này. Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và hỗ trợ chính quyền các tỉnh giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng sớm trở lại cuộc sống bình thường.

