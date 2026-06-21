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Xung đột tiếp diễn tại Liban cản trở đàm phán giữa Mỹ và Iran

Truyền thông khu vực đưa tin, ngày 20/6, Israel tiếp tục không kích vào miền nam Liban bất chấp lệnh ngừng bắn đã đạt được. Bộ Y tế Liban cho biết, gần 4.000 người chết và hơn 12.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ ngày 2/3.

Xung đột tiếp diễn tại Liban cản trở đàm phán giữa Mỹ và Iran

Một ngôi nhà bị phá hủy sau vụ không kích tại miền nam Liban. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngày 20/6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, Tehran sẵn sàng thúc đẩy đàm phán với Mỹ nếu Washington bảo đảm Israel tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trước đó, Iran thông báo tạm dừng tiến trình đàm phán 60 ngày với Mỹ. Tehran tuyên bố sẽ không thực hiện các cam kết của mình cho đến khi chắc chắn rằng Israel chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công nhằm vào Liban, và Mỹ tuân thủ điều khoản trong thỏa thuận.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định các lực lượng Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự và trạng thái cảnh giác cao trên toàn khu vực Trung Đông, nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ, an ninh hàng hải và các đối tác trong khu vực.

CENTCOM xác nhận đã chấm dứt các biện pháp hạn chế đối với hoạt động hàng hải ra vào các cảng và vùng duyên hải của Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát hàng hải không đồng nghĩa Washington giảm hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Liban Khu vực Trung Đông Israel Iran Tổng thống mỹ donald trump Xung đột Người bị thương Lệnh ngừng bắn Tấn công Truyền thông
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