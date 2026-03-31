Yên Lãng - xã mới, động lực mới

Sau sáp nhập, xã Yên Lãng đứng trước một bài toán kép, vừa nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, vừa duy trì đà tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Thực tế cho thấy, với sự chủ động trong lãnh đạo, điều hành, địa phương không chỉ vượt qua giai đoạn chuyển tiếp mà còn tạo được những chuyển động tích cực, mở ra kỳ vọng về một động lực phát triển mới ở cơ sở.

Vận hành bộ máy mới: Không để “đứt gãy” phát triển

Việc thành lập xã Yên Lãng trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính không chỉ đơn thuần là thay đổi địa giới mà kéo theo hàng loạt vấn đề về tổ chức, nhân lực và phương thức quản lý. Địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên, trong khi đội ngũ cán bộ còn thiếu và cần thời gian thích nghi đã tạo áp lực không nhỏ đối với chính quyền cơ sở.

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào Cao Lan, xã Yên Lãng vẫn lưu giữ được nhiều sản phẩm độc đáo mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tuy nhiên, điểm đáng ghi nhận là ngay từ những ngày đầu vận hành, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung cao cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, kiện toàn các bộ phận chuyên môn, thiết lập quy trình làm việc mới được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng ổn định cho toàn bộ hệ thống.

Trong bối cảnh vừa sáp nhập, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ phát triển, việc duy trì ổn định ngay từ đầu chính là tiền đề quan trọng để Yên Lãng không rơi vào tình trạng chững lại - điều thường thấy ở không ít địa phương khi thay đổi mô hình tổ chức.

Trên nền tảng ổn định bộ máy, kinh tế - xã hội của xã Yên Lãng trong năm 2025 tiếp tục duy trì đà phát triển. Tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 8,2%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là kết quả thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 184 tỷ đồng, bằng 472% dự toán; riêng ngân sách xã được hưởng đạt trên 179 tỷ đồng, tương đương 512% dự toán. Đây không chỉ là con số ấn tượng mà còn phản ánh rõ nét hiệu quả trong công tác điều hành, khai thác nguồn thu và tận dụng các cơ chế, chính sách sau sáp nhập.

Gia đình bà Nguyễn Thị Từng ở thôn Đồng Dong, xã Yên Lãng có thu nhập ổn định nhờ nghề khám, chữa bệnh bằng thuốc nam gia truyền.

Song song với đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật; lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất.

Ở lĩnh vực đầu tư công, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn, trung tâm hành chính và các dự án trọng điểm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực khi 100% văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt mức cao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tháo gỡ những điểm nghẽn, hướng tới phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển của Yên Lãng vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Sau sáp nhập, quy mô quản lý mở rộng trong khi nguồn lực còn hạn chế, đặc biệt là nhân lực chuyên môn. Một số công trình, dự án còn chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, chưa hình thành được chuỗi giá trị bền vững. Việc xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu khi xã mới chỉ hoàn thành 14/19 tiêu chí, trong đó nhiều tiêu chí cần nguồn lực lớn như cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, dù chuyển đổi số đã được đẩy mạnh nhưng một bộ phận người dân, nhất là khu vực nông thôn, người cao tuổi, vẫn chưa quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả cải cách hành chính và mục tiêu xây dựng chính quyền số ở cơ sở.

Ngoài ra, các vấn đề về môi trường, xử lý rác thải, tình trạng vi phạm đất đai, cũng như nguy cơ phát sinh đơn thư khiếu kiện vẫn tiềm ẩn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của chính quyền địa phương.

Năm 2026 - năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, Yên Lãng xác định rõ mục tiêu tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đồng thời, xã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới nâng cao; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Thời gian tới, xã Yên Lãng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nắm bắt thời cơ, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo” - đồng chí Vũ Văn Học, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.

Từ một xã mới hình thành sau sáp nhập, Yên Lãng đang từng bước khẳng định khả năng thích ứng, linh hoạt và quyết tâm vươn lên. Những kết quả ban đầu dù chưa trọn vẹn nhưng đủ để đặt niềm tin vào một chặng đường phát triển bền vững hơn ở phía trước.

Quang Nam