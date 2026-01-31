10 ứng dụng AI phổ biến nhất thế giới năm 2025

ChatGPT là ứng dụng AI được tải nhiều nhất thế giới năm 2025, mang về doanh thu kỷ lục 3,4 tỷ USD từ người dùng di động và bỏ xa các nền tảng mạng xã hội.

Báo cáo “State of Mobile 2026” vừa được Sensor Tower công bố cho thấy một bức tranh đối lập rõ rệt: trong khi lượt tải xuống của các ứng dụng mạng xã hội giảm 11% trong năm 2025, nhóm ứng dụng AI tạo sinh (generative AI) và trợ lý ảo lại bùng nổ với mức tăng trưởng 148% so với năm trước.

Trong cuộc đua này, ChatGPT khẳng định vị thế là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất toàn cầu. Xếp sau lần lượt là Gemini của Google, Doubao và DeepSeek.

Tuy nhiên, Sensor Tower lưu ý số liệu tải xuống chưa phản ánh hết bức tranh thực tế đối với Gemini, do nhiều tính năng AI của Google đã được tích hợp sẵn trên điện thoại thông minh ngay khi xuất xưởng.

10 ứng dụng AI phổ biến nhất năm 2025 tính theo lượt tải. Ảnh: Sensor Tower

Theo báo cáo, di động đã trở thành “chiến trường” quyết định cho sự phổ cập của AI. Tại Mỹ, tính đến cuối năm 2025, tổng số người dùng thường xuyên của top 10 trợ lý AI đã vượt mốc 200 triệu.

Đáng chú ý, hơn một nửa trong số đó (110 triệu người) chỉ tiếp cận AI thông qua ứng dụng di động, tăng vọt so với con số khiêm tốn 13 triệu người của đầu năm 2024.

Không chỉ thu hút lượt tải, các ứng dụng AI còn chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về chi tiêu của người dùng. Tổng chi tiêu cho nhóm ứng dụng này trên toàn cầu đạt 4,3 tỷ USD trong năm 2025, tăng 254% so với năm 2024.

Riêng ChatGPT đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi thu về 3,4 tỷ USD từ doanh thu mua hàng trong ứng dụng (IAP - In-app purchase). Thành tích này đưa ChatGPT trở thành ứng dụng có doanh thu cao thứ ba thế giới, chỉ xếp sau TikTok và Google One.

Sensor Tower nhận định chưa có ứng dụng nào đạt mốc doanh thu 3 tỷ USD hàng năm nhanh như cách nền tảng của OpenAI đã làm. Để so sánh, các ứng dụng đình đám như CapCut hay WeTV phải mất nhiều thời gian hơn để chạm mốc 1 tỷ USD.

Về xu hướng sử dụng, các công cụ AI có khả năng tạo hình ảnh hoặc video là nhóm được tải xuống nhiều thứ hai. Ngược lại, nhóm ứng dụng “bạn đồng hành AI” (AI companion) lại có xu hướng giảm nhiệt, do các trợ lý ảo đa năng đang dần lấp đầy nhu cầu này.

Dù con số 3,4 tỷ USD từ người dùng cá nhân rất ấn tượng, nó vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu 20 tỷ USD mà OpenAI báo cáo năm 2025 (phần lớn đến từ khách hàng doanh nghiệp).

Tuy nhiên, một cơn bão ngầm đang hình thành ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp (B2B). Khảo sát từ PwC cho thấy đa số các CEO hiện chưa nhìn thấy lợi ích rõ ràng về doanh thu hay tiết kiệm chi phí mà AI đã hứa hẹn.

Nếu tình trạng này kéo dài, các doanh nghiệp có thể cắt giảm chi tiêu cho nền tảng AI, đặt các công ty cung cấp dịch vụ vào tình thế khó khăn trong tương lai.

