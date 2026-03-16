Phường Vĩnh Yên - Điểm sáng chuyển đổi số ở cơ sở

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phường Vĩnh Yên triển khai nhiều giải pháp xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; vươn lên xếp thứ 3/148 xã, phường của tỉnh năm 2025.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tăng tốc xây dựng chính quyền số

Thực hiện các nghị quyết, chương trình và kế hoạch về chuyển đổi số (CĐS) của Trung ương và của tỉnh, Đảng ủy phường phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, UBND phường điều hành quyết liệt, đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Hạ tầng số trên địa bàn từng bước được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của chính quyền cũng như cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, hệ thống viễn thông truyền dẫn trên địa bàn đã được cáp quang hóa 100%, bảo đảm khả năng truyền tải dữ liệu ổn định, liên tục. Hạ tầng viễn thông băng rộng di động được phủ sóng đồng bộ với 100% địa bàn có sóng 3G, 4G và 5G, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng số.

Hệ thống mạng nội bộ của phường được kết nối mạng LAN và mạng truyền số liệu chuyên dùng của Chính phủ, bảo đảm việc trao đổi thông tin, xử lý văn bản giữa các cơ quan được thông suốt và an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Cùng với đó, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của phường được vận hành hiệu quả, phục vụ các cuộc họp từ Trung ương đến địa phương. Công tác số hóa dữ liệu được triển khai thường xuyên, vừa số hóa hồ sơ mới phát sinh vừa từng bước số hóa tài liệu lưu trữ giấy.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, 100% hồ sơ công việc phát sinh của phường được số hóa, các thủ tục hành chính (TTHC) cũng được thực hiện số hóa đầy đủ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC đạt 100%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Việc hình thành kho dữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian tra cứu, xử lý thông tin và tạo thuận lợi cho việc chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan.

Để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, phường ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên cho biết: “Trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.”

Hiện nay, hầu hết quy trình xử lý hồ sơ tại Trung tâm đều được điện tử hóa và liên thông với các phần mềm quản lý chuyên ngành, giúp việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến thuận lợi, nhanh chóng.

Phường đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Viễn thông Phú Thọ triển khai thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết TTHC, hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2025, Trung tâm đã tiếp nhận gần 6.000 hồ sơ TTHC, trong đó 99,8% hồ sơ được nộp trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn đạt 99,9%. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của việc ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính, đồng thời phản ánh sự thay đổi tích cực trong thói quen giao dịch của người dân và doanh nghiệp.

Thúc đẩy kinh tế số, xã hội số

Cùng với xây dựng chính quyền số, phường Vĩnh Yên cũng chú trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.

Hiện nay, toàn phường có 1.212 doanh nghiệp và khoảng 2.100 hộ kinh doanh, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng và dịch vụ. Đáng chú ý, có 12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm và nội dung số, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, 100% doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn đã sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến trong đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh như xây dựng website, mở cửa hàng trực tuyến, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội và triển khai thanh toán điện tử.

Đối với người dân, sự phát triển của thương mại điện tử giúp mở rộng cơ hội lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và nhà cung cấp, đồng thời không bị giới hạn bởi không gian và thời gian giao dịch.

Trong lĩnh vực xã hội số, phường đã kích hoạt 37.477/38.601 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 97,09%. Việc sử dụng định danh điện tử giúp người dân tích hợp nhiều loại giấy tờ như bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe... trên ứng dụng VNeID, góp phần giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao tính bảo mật trong các giao dịch hành chính.

Bên cạnh đó, phường cũng tích cực triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, mở tài khoản cho các đối tượng hưởng trợ cấp như hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, bảo đảm việc chi trả nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện.

Những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, phường Vĩnh Yên tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng số theo hướng đồng bộ, hiện đại; từng bước xây dựng và phát triển hệ sinh thái dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia vào tiến trình chuyển đổi số.

Thuý Hường