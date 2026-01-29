5 mẹo ngừng thuốc chống trầm cảm an toàn

Ngừng thuốc chống trầm cảm là một quá trình cần được cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ. Việc giảm liều đúng cách, theo dõi sát các triệu chứng và duy trì chăm sóc sức khỏe toàn diện giúp người bệnh hạn chế hội chứng cai thuốc, đồng thời giảm nguy cơ tái phát trầm cảm.

Thuốc chống trầm cảm có tác động trực tiếp lên các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, norepinephrine và dopamine. Khi sử dụng kéo dài, hệ thần kinh trung ương dần thích nghi với sự hiện diện của thuốc. Nếu ngừng thuốc đột ngột hoặc giảm liều quá nhanh, cơ thể có thể gây ra Hội chứng cai thuốc chống trầm cảm.

Hội chứng cai thuốc chống trầm cảm gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ, lo âu, cáu gắt, rối loạn cảm xúc hoặc tái xuất hiện triệu chứng trầm cảm. Ngừng thuốc chống trầm cảm đúng cách sẽ giúp hạn chế hội chứng cai thuốc, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe tâm thần lâu dài cho người bệnh.

Hội chứng cai thuốc chống trầm cảm gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ, lo âu, cáu gắt, rối loạn cảm xúc hoặc tái xuất hiện triệu chứng trầm cảm.

Dưới đây là 5 nguyên tắc quan trọng giúp quá trình ngừng thuốc chống trầm cảm diễn ra an toàn hơn:

1. Giảm liều từ từ thuốc chống trầm cảm

Giảm liều từ từ là nguyên tắc quan trọng nhất khi ngừng thuốc chống trầm cảm. Thay vì dừng thuốc đột ngột, người bệnh cần có một lộ trình giảm liều phù hợp dựa trên loại thuốc, liều đang sử dụng, thời gian dùng thuốc và đáp ứng lâm sàng. Với người đã dùng thuốc càng lâu thì quá trình giảm liều càng cần kéo dài, có thể từ vài tuần đến vài tháng. Việc giảm liều chậm giúp hệ thần kinh có thời gian thích nghi, từ đó hạn chế các triệu chứng cai thuốc.

Một số thuốc như desvenlafaxine, venlafaxine hoặc paroxetine thường gây hội chứng cai rõ rệt hơn và cần giảm liều rất thận trọng, trong khi các thuốc có thời gian bán thải dài như fluoxetine thường ít gây triệu chứng hơn. Điều này cho thấy việc giảm liều cần được cá thể hóa, không áp dụng chung cho mọi người.

2. Giữ liên lạc chặt chẽ với bác sĩ điều trị

Trong suốt quá trình giảm liều, người bệnh cần tái khám định kỳ hoặc duy trì liên lạc với bác sĩ để theo dõi diễn tiến sức khỏe tâm thần và thể chất. Từ đó, bác sĩ sẽ có lịch giảm liều, đồng thời đánh giá xem các triệu chứng xuất hiện là do hội chứng cai thuốc hay là dấu hiệu tái phát trầm cảm.

Việc phân biệt hai tình trạng này rất quan trọng nhưng không hề dễ dàng. Đây là một quá trình đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng và sự theo dõi sát sao, nhằm kịp thời điều chỉnh liều hoặc thay đổi chiến lược điều trị nếu cần.

3. Ưu tiên chăm sóc bản thân và lối sống lành mạnh

Chăm sóc bản thân đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong giai đoạn ngừng thuốc. Ngủ đủ giấc, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định và vận động thể chất thường xuyên giúp cải thiện tâm trạng và giảm các triệu chứng khó chịu khi giảm liều.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải, giàu rau xanh, trái cây, cá, dầu ô liu và ngũ cốc nguyên hạt, có lợi cho sức khỏe tâm thần hơn so với chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn. Bên cạnh đó, có thể giảm căng thẳng bằng thiền, yoga, hít thở sâu hay đi bộ ngoài trời.

Tuân thủ đầy đủ kế hoạch giảm liều thuốc chống trầm cảm do bác sĩ chỉ định sẽ giúp ngăn ngừa hội chứng cai thuốc.

4. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và chuyên gia tâm lý

Trong quá trình ngừng thuốc, người bệnh không nên đối mặt một mình. Gia đình và bạn bè có thể giúp nhận diện sớm những thay đổi về cảm xúc, hành vi hoặc giấc ngủ, những dấu hiệu mà chính người bệnh đôi khi khó nhận ra.

Ngoài ra, việc tiếp tục hoặc bắt đầu trị liệu tâm lý trong giai đoạn này là rất cần thiết. Các nhà tâm lý hoặc chuyên gia trị liệu có thể giúp người bệnh học cách kiểm soát cảm xúc, đối phó với stress và xây dựng chiến lược phòng ngừa tái phát trầm cảm khi không còn dùng thuốc.

5. Tuân thủ đúng chỉ định dùng thuốc của bác sĩ

Ở giai đoạn cuối, liều thuốc thường rất thấp. Một số trường hợp cần sử dụng dạng thuốc lỏng để có thể giảm liều từng mức rất nhỏ. Dù cảm thấy gần như không còn tác dụng của thuốc, người bệnh không nên bỏ qua các liều cuối cùng.

Việc ngừng thuốc hoàn toàn khi chưa kết thúc đúng lộ trình có thể làm các triệu chứng Hội chứng cai thuốc chống trầm cảm trở nên rõ rệt hơn, ngay cả khi chỉ bỏ lỡ một liều nhỏ. Do đó, tuân thủ đầy đủ kế hoạch giảm liều do bác sĩ chỉ định là bước cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng.

Lưu ý, người bệnh cần liên hệ với bác sĩ ngay nếu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như: Lo âu tăng nhanh, buồn kéo dài, ý nghĩ tiêu cực, rối loạn giấc ngủ nặng hoặc bất kỳ dấu hiệu nào ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt hằng ngày.

Theo suckhoedoisong.vn