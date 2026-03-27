Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

5 thực phẩm dùng thường xuyên giúp phòng ung thư

Bông cải xanh, trà xanh và cà chua là những thực phẩm quen thuộc giàu chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm, hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Nho đỏ

Vỏ của nho đỏ giàu chất chống oxy hóa resveratrol. Hợp chất này cũng có trong nước ép nho và rượu vang đỏ. Resveratrol có thể hỗ trợ ngăn ung thư khởi phát hoặc hạn chế sự lan rộng của nhiều tế bào ung thư khác nhau.

Trà xanh

Trà xanh được làm từ lá của cây camellia sinensis, chứa các chất chống oxy hóa gọi là catechin, có thể bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, nhờ đó giúp phòng ung thư. Catechin còn có khả năng làm nhỏ khối u, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Cả trà xanh và trà đen đều chứa catechin, nhưng trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn. Cân nhắc bổ sung 2-3 tách mỗi ngày vào chế độ ăn nhằm hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Bông cải xanh

Thành phần quan trọng nhất của loại rau này là sulforaphane - hợp chất tự nhiên giúp cơ thể loại bỏ tế bào bất thường, hỗ trợ quá trình thải độc và giảm viêm. Viêm mạn tính được xem là yếu tố liên quan đến ung thư cùng nhiều bệnh lý lâu dài.

Cách chế biến bông cải xanh tốt nhất là hấp hoặc xào nhẹ với dầu ô liu. Tránh nấu quá kỹ hoặc chiên ngập dầu vì có thể làm mất đi một phần dưỡng chất.

Việt quất

Việt quất là loại trái cây giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều chất chống oxy hóa, nổi bật là anthocyanin - hợp chất tạo nên màu tím đặc trưng. Các hợp chất trong việt quất còn góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, có khả năng trung hòa các gốc tự do, vốn là yếu tố có thể gây hại tế bào và góp phần hình thành ung thư.

Ăn việt quất còn giúp giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, từ đó hỗ trợ cơ thể chống lại nhiều bệnh lý khác nhau.

Cà chua

Lycopene là chất chống oxy hóa có nhiều trong cà chua có khả năng phòng ngừa một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi. Đặc biệt, nên nấu chín cà chua vì cách này giúp giải phóng lycopene và tăng khả năng hấp thu của cơ thể.

Theo vnexpress.net


 Từ khóa: Chất chống oxy hóa Thực phẩm Trà xanh Hỗ trợ Phòng ngừa ung thư Cà chua Tế bào ung thư Giàu dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch Ung thư phổi
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long