6 nguyên tắc ăn sáng giúp nam bệnh nhân cứu lại chức năng thận

Chế độ ăn tránh thực phẩm siêu chế biến, tính toán đạm, bổ sung xơ và chất béo tốt giúp nam kỹ sư 62 tuổi trì hoãn tốc độ tiến triển bệnh thận.

Thống kê của cơ quan y tế Đài Loan trung bình cứ 8 người thì có một người đối mặt với nguy cơ suy thận mạn tính. Mới đây, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường chia sẻ về một ca lâm sàng, là nam kỹ sư đã nghỉ hưu (62 tuổi) khi khám lần đầu đã ở giai đoạn 4 của bệnh suy thận mạn. Chỉ số mức lọc cầu thận (eGFR) của ông lúc đó chỉ còn 28 ml/min, đứng trước áp lực rất lớn về việc phải chạy thận nhân tạo.

Ông được bác sĩ hỗ trợ điều chỉnh toàn diện thực đơn bữa sáng, chỉ sau 3 tháng, chỉ số lọc cầu thận đã tăng lên 48 ml/min, thành công trì hoãn tốc độ chuyển biến xấu của bệnh.

Sai lầm từ bữa sáng “tưởng là khỏe mạnh”

Nhìn lại thói quen ăn uống cũ, vấn đề nằm ngay ở những món ăn mà nhiều người vẫn lầm tưởng là tốt cho sức khỏe. Mỗi sáng, bệnh nhân này đều duy trì thực đơn gồm 2 lát bánh mì nguyên cám phết lớp bơ đậu phộng dày hoặc ăn kèm thịt viên chế biến sẵn, sau đó uống thêm một cốc sữa dinh dưỡng giàu đạm (high protein).

Bác sĩ Tường chỉ ra rằng ngũ cốc nguyên cám và đậu phộng chứa hàm lượng photpho rất cao - vốn là “thù hình” trong chế độ ăn của người bệnh thận. Bên cạnh đó, các thức uống bổ sung đạm cao sẽ tạo ra gánh nặng chuyển hóa cực lớn cho quả thận vốn đã bị tổn thương.

Bữa sáng chỉ nên nạp khoảng 14 g đạm, đồng thời giảm khẩu phần ăn tối để giảm áp lực cho các cơ quan nội tạng.

6 nguyên tắc vàng bảo vệ thận

Để giúp bệnh nhân suy thận mạn duy trì chức năng cơ thể và thực hiện nghiêm ngặt cốt lõi “hạn chế photpho, hạn chế kali, hạn chế đạm”, bác sĩ Hồng đã tổng hợp 6 nguyên tắc vàng cho bữa sáng:

Từ chối thực phẩm siêu chế biến

Nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ hấp thụ photpho vô cơ từ loại thực phẩm này cực cao. Cứ tăng thêm 10% lượng tiêu thụ, nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng 24%.

Tính toán chính xác lượng đạm

Khuyến nghị thực hiện chế độ ăn đạm thấp, kiểm soát tổng lượng đạm trong ngày từ 0,6 đến 0,8 g trên mỗi kg trọng lượng cơ thể. Bữa sáng chỉ nên nạp khoảng 14 g đạm, đồng thời giảm khẩu phần ăn tối để giảm áp lực cho các cơ quan nội tạng.

Bổ sung chất xơ đúng cách

Chất xơ rất cần thiết cho sức khỏe đường ruột. Bữa sáng nên có 3 phần xơ ít kali, ưu tiên các loại rau củ quả thuộc họ bầu bí, dưa. Nếu chọn rau lá xanh, bắt buộc phải luộc 3-5 phút và chắt bỏ nước để loại bỏ hơn 50% ion kali.

Bổ sung năng lượng từ chất béo tốt

Nếu hạn chế đạm dẫn đến thiếu hụt calo, có thể bổ sung thêm khoảng 20 ml dầu oliu nguyên chất hoặc dầu cá. Đây là nguồn chất béo chất lượng cao giúp bù đắp năng lượng và bảo vệ tim mạch.

Sử dụng lợi khuẩn chuyên biệt

Do các loại sữa chua thương mại thường giàu phốt pho và đạm, bác sĩ khuyên người bệnh nên chuyển sang dùng “lợi khuẩn chuyên biệt cho thận” để hỗ trợ đường ruột đào thải chất thải chuyển hóa.

Thay thế thực phẩm chính bằng tinh bột thấp nitơ

Các món như miến, bột báng (tây mễ lộ) hay bột củ sen là lựa chọn tối ưu. Nhóm thực phẩm này gần như không chứa đạm, photpho và kali, là nguồn năng lượng then chốt giúp bệnh nhân suy thận mạn bù đắp calo mà không lo suy dinh dưỡng.

