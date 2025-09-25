700.000 người sơ tán khỏi thành phố Gaza

Quân đội Israel hôm qua cho biết khoảng 700.000 người, tương đương 70% dân số thành phố Gaza đã sơ tán khỏi đô thị này.

Tuy nhiên, Phong trào Hamas đã bác bỏ thông tin này, khẳng định hàng trăm nghìn dân thường Palestine không chấp nhận rời khỏi thành phố Gaza theo yêu sách của Israel.

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết số người Palestine rời khỏi thành phố Gaza đang tăng mạnh những ngày qua và hiện đã đạt khoảng 700.000 người, tương đương 70% dân số thành phố Gaza. IDF khẳng định vẫn đang tạo hành lang an toàn cho người Palestine rời khỏi đô thị lớn nhất ở dải Gaza và di chuyển về khu vực nhân đạo được chỉ định ở phía Nam vùng đất này. Trước đó, IDF thông báo đã hoàn tất việc thiết lập vòng vây bao quanh thành phố Gaza, sẵn sàng cho các cuộc tấn công quyết định để chiếm giữ đô thị này.

Người dân tại thành phố Gaza đang đối mặt với khủng hoảng. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, một số nguồn tin khu vực dẫn lời quan chức cấp cao Hamas cho biết phần lớn dân cư thành phố Gaza vẫn bám trụ và từ chối sơ tán khỏi thành phố theo mệnh lệnh của quân đội Israel. Các nguồn tin đồng thời cảnh báo cuộc tấn công của Israel vào thành phố Gaza sẽ gây hậu quả nhân đạo nghiêm trọng với hàng nghìn dân thường có thể bị chết và bị thương.

Trên bình diện quốc tế, 8 nước A rập và Hồi giáo là Qatar, Saudi Arabia, UAE, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan, ngày hôm qua đã ra tuyên bố chung yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc chiến ở dải Gaza. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi lãnh đạo và quan chức cấp cao 8 nước A rập và Hồi giáo có cuộc gặp chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo A rập và Hồi giáo hối thúc Tổng thống Mỹ can thiệp nhằm kết thúc cuộc chiến Gaza, chấm dứt việc di dời người dân Palestine và đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza.

