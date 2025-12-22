Liên minh châu Âu ưu tiên tự chủ chiến lược

{title}
Năm 2025, tự chủ chiến lược trở thành yêu cầu cấp bách của Liên minh châu Âu (EU) trong các lĩnh vực, từ an ninh, quốc phòng cho đến kinh tế - thương mại, công nghệ. Giữa một thế giới nhiều biến động, việc EU muốn giảm sự phụ thuộc, tăng cường sức mạnh nội tại và vị thế là điều dễ hiểu. Song con đường tự chủ không dễ dàng, vì giữa mong muốn và năng lực vẫn tồn tại khoảng cách.
Cờ của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Tân Hoa xã
Xây dựng một EU vững mạnh và tự cường đã từng được nhấn mạnh trong Thông điệp Liên minh năm 2025, được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đưa ra hồi tháng 9/2025. Một trong những yếu tố khiến Liên minh Cờ xanh ý thức rõ hơn bao giờ hết về rủi ro của sự phụ thuộc chính là những diễn biến không “xuôi chèo mát mái” trong mối quan hệ đồng minh Mỹ-EU. Trong năm qua, các đồng minh ở hai bờ Đại Tây Dương duy trì quan điểm khác biệt về hàng loạt vấn đề, từ thương mại, thuế quan, ngân sách quốc phòng, hỗ trợ quân sự cho Ukraine đến di cư, biến đổi khí hậu... Điều này ít nhiều làm rạn nứt mối quan hệ song phương và EU cũng đứng trước thế “tiến thoái lưỡng nan”.
Với cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump không ít lần phát đi thông điệp rằng châu Âu sẽ phải phát huy vai trò dẫn dắt lâu dài trong giải quyết cuộc xung đột này. Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu luôn tìm cách củng cố năng lực chiến đấu của Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại liên tục thay đổi lập trường, có lúc bày tỏ ủng hộ Kiev, có lúc lại nghiêng về phía Moskva với các đề xuất hòa bình được cho là có lợi cho Nga.
