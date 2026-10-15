9 đội tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 57 gắn với cải cách hành chính phường Hòa Bình

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Đoàn phường Hòa Bình phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với cải cách hành chính phường Hòa Bình năm 2026.

Lãnh đạo phường Hòa Bình trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Tham gia hội thi có 9 đội đại diện cho các chi đoàn trường học, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và các liên chi đoàn tổ dân phố. Các đội tranh tài qua các phần thi: Chào hỏi, Kiến thức, Tài năng số - Ý tưởng vì cộng đồng.

Các phần thi Chào hỏi, Kiến thức và Tài năng số của các đội thi.

Nội dung các phần thi xoay quanh việc tuyên truyền Nghị quyết 57-NQ/TW, Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, các nhiệm vụ cải cách hành chính và giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Ở phần thi tài năng, các đội đã mang đến nhiều tiểu phẩm sân khấu hóa, tiết mục hát múa và ý tưởng sáng tạo độc đáo như: “Y tế Hòa Bình với chuyển đổi số”, “Thời đại số - Việc gì khó, có công nghệ”, “Sức trẻ tiên phong - Giáo dục bứt phá”...

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi xuất sắc.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi Trường Mầm non Hòa Bình; giải Nhì cho đội thi Trường Tiểu học Hòa Bình và Trường Mầm non Sông Đà; giải Ba cho đội thi các Trường THCS Sông Đà, Trường Tiểu học Sông Đà và Liên tổ dân phố bờ trái sông Đà.

Ban Tổ chức cũng đã trao giải Khuyến khích cùng các giải phụ chuyên mục cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Hội thi không chỉ tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ phường Hòa Bình trong việc đưa các giải pháp khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính vào cuộc sống.

Mạnh Hùng