Ba điểm đến Việt lọt vào danh sách các điểm tham quan hàng đầu châu Á

Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa được giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best của nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh những điểm tham quan hàng đầu châu Á.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được vinh danh ở vị trí thứ 5 trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á của giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best. Ảnh: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best vinh danh những điểm đến nhận được đánh giá xuất sắc từ cộng đồng du khách toàn cầu trong thời gian 12 tháng. Chưa đến 1% trong số hơn 8 triệu điểm đến, đơn vị trên nền tảng trực tuyến của Tripadvisor được trao danh hiệu này.

Đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - một điểm đến lịch sử nổi tiếng, thu hút cả du khách trong nước và quốc tế, được đánh giá là điểm tham quan mang đến góc nhìn toàn diện, sâu sắc. Nơi này cũng được nhớ tới là địa điểm giàu tính giáo dục về những dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Thông qua hệ thống hiện vật, tư liệu và không gian trưng bày được tổ chức khoa học, trang trọng, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh giúp du khách hiểu hơn về chiều sâu lịch sử của dân tộc, đồng thời mang lại những trải nghiệm giàu cảm xúc. Nơi đây cũng đặc biệt thu hút khách quốc tế khi ghé thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, ở vị trí thứ 8, phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng) tiếp tục khẳng định sức hút của một di sản sống giữa lòng miền trung Việt Nam. Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, Hội An mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp cổ kính của những mái nhà nhuốm màu thời gian, những con phố nhỏ rực rỡ ánh đèn lồng và nhịp sống thanh bình đặc trưng.

Bên cạnh việc khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, du khách còn có thể tận hưởng nhiều trải nghiệm hấp dẫn như thưởng thức ẩm thực địa phương, mua sắm các sản phẩm thủ công truyền thống, đạp xe qua những làng quê yên bình hay thả mình trong không gian thư thái bên dòng sông Hoài thơ mộng.

Cùng góp mặt trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á - giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best, ở vị trí thứ 19 là Địa đạo Củ Chi.

Bấy lâu nay, Địa đạo Củ Chi được nhớ tới là một trong những điểm tham quan độc đáo nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống đường hầm kỳ công được bảo tồn gần như nguyên vẹn không chỉ giúp du khách khám phá một công trình đặc biệt mà còn mở ra hành trình tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

Ngoài ra, những trải nghiệm tương tác sinh động tại đây mang đến cho khách tham quan góc nhìn chân thực về sự sáng tạo, ý chí và tinh thần kiên cường của nhân dân Việt Nam, tạo nên sức hấp dẫn riêng có của nơi này.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, việc có đến 3 điểm đến của Việt Nam lọt vào những điểm tham quan hàng đầu châu Á của Tripadvisor cho thấy sức hấp dẫn của những giá trị lịch sử, văn hóa và trải nghiệm đặc sắc mà du lịch Việt Nam mang đến cho du khách quốc tế.

Theo nhandan.vn