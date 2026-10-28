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Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Ngày 28/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Đồng chí Đinh Đức Lân - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Theo dự thảo nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ: Tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên và 243 hộ gia đình với 1.057 người từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội, trong đó có 2.529,38ha thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Phạm vi điều chỉnh: Điều chỉnh 1.338ha và 243 hộ gia đình với 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ vào xã Ba Vì, thành phố Hà Nội; điều chỉnh 833,15ha thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ vào xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội. Điều chỉnh 742,32 ha thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ vào xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội. Điều chỉnh 1.092,91ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ và xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội.

Kết quả lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ trên 97% hộ gia đình đồng ý. Tại buổi thẩm tra, ý kiến các đại biểu thống nhất với Đề án, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân kết luận buổi thẩm tra.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Đinh Đức Lân - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, bổ sung thêm ý kiến người dân; rà soát kỹ các nội dung Đề án bảo đảm trong quá trình triển khai không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Trên cơ sở ý kiến các đại biểu tại buổi thẩm tra, Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Văn Hải


Văn Hải

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thành phố Hà Nội tỉnh Phú Thọ dự thảo nghị quyết UBND tỉnh Địa giới hành chính Đề án Thịnh Minh Thống Nhất Gia đình
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