Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong và sau Tết Dương lịch

Ngày 31/12, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã/phường chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn; các cơ sở giáo dục,các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Học sinh Trường THCS Supe, xã Lâm Thao được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên, phụ huynh về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường; chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; an toàn trên không gian mạng, nhận diện lừa đảo công nghệ cao. Quan tâm, có giải pháp thiết thực, hiệu quả theo dõi, giúp đỡ, giáo dục học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, thường xuyên vi phạm nội quy, kỷ luật; phối hợp liên ngành, các tổ chức xã hội trong việc tăng cường hỗ trợ nhằm hạn chế các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh vi phạm pháp luật và hành vi phạm tội trong học sinh, sinh viên; phối hợp với lực lượng Công an trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn như tụ tập gây rối, đua xe, sử dụng pháo, tín dụng đen, cờ bạc...

Quản lý phương tiện, kiểm tra điều kiện của lái xe, xe hợp đồng trong chuyên chở học sinh, sinh viên; chấp hành việc giám sát, xử lý vi phạm qua hệ thống camera giao thông ứng dụng AI theo thông báo của cơ quan chức năng; quán triệt thực hiện nghiêm việc không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

Qua đó, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học; không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hạnh Thúy