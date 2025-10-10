Bao Phương Vinh lập kỷ lục ở World Cup Billiards

Nhờ chiến thắng 40-5 trước David Pennor sau bốn lượt cơ tối 9/10, cơ thủ Bao Phương Vinh lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm ở World Cup Billiards 3C.

Trong trận thứ hai bảng A vòng loại cuối World Cup chặng Antwerp, Phương Vinh bắt đầu bằng đường cơ ghi ba điểm. Đến lượt thứ hai, anh ghi liền 25 điểm. Sang lượt tiếp theo, anh chỉ được hai điểm. Nhưng trong lượt thứ tư, tay cơ sinh năm 1995 ghi liền 10 điểm. Qua đó, Phương Vinh kết thúc trận đấu với chiến thắng 40-5 chỉ sau 4 lượt cơ tại World Cup, đạt hiệu suất kỷ lục 10 điểm mỗi lượt cơ (AVG).

Sau chiến thắng, Phương Vinh giơ cao cơ ăn mừng trong những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả cũng như trọng tài ở 7 bàn còn lại trong nhà thi đấu. Bại tướng Pennor, người Thụy Điển, cũng ôm tay cơ Việt Nam để chúc mừng.

"Hiệu suất 10 điểm mỗi lượt mà tôi ghi được chính là kỷ lục mới tại đấu trường World Cup. Kỷ lục cũ trước đó là 8 điểm/lượt - ghi 40 điểm qua 5 lượt - được lập bởi số một thế giới hiện tại Dick Jaspers", Phương Vinh cho biết.

Khoảnh khắc Bao Phương Vinh mừng chiến thắng và lập kỷ lục AVG ở World Cup Antwerp tối 9/10. Ảnh chụp màn hình

Dù vậy, Phương Vinh chưa thể phá kỷ lục series nhiều điểm nhất của billiards 3C. Kỷ lục này là 28 điểm thuộc về bốn cơ thủ Junichi Komori (lập năm 1993), Raymond Ceulemans (1998), Roland Forthomme (2012) và Frederic Caudron (2013). Đây là kỷ lục lập trong các trận đấu chính thức được Guinness công nhận.

Khi series của Phương Vinh lên đến 25 điểm, các bàn thi đấu còn lại đều hướng về anh để cổ vũ và chờ đợi kỷ lục mới. Nếu vượt qua mốc 28 điểm, Phương Vinh sẽ được thưởng 29.000 USD. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra khi cơ thủ Việt Nam hụt ở hình bi đẹp trong tiếng thở dài tiếc nuối.

Dù vậy, Phương Vinh vẫn rất vui vì đã lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm ở World Cup. Anh cũng hài lòng vì đã thắng cách biệt lớn để lấy lại vị trí dẫn đầu bảng sau khi hòa tay cơ Tây Ban Nha Joseba Escribano ở lượt ra quân.

“Tôi chọn chiến thuật đề-pa nhưng nhường cho đối thủ đánh trước để mình lấy cú đề-pa hậu”, Phương Vinh cho hay. "Tôi xác định bản thân cố gắng tốt nhất có thể. Nhưng tôi càng đánh càng ra hình bi thuận và cứ tập trung đánh chứ không để ý điểm số. Chỉ khi lên đến điểm thứ 25, tôi mới bắt đầu để ý về kỷ lục series. Lúc đó, tôi mới lúng túng và hụt ở hình bi dễ. Nếu cú chạm không quá mỏng, số điểm có thể còn cao hơn".

Với trận thắng đậm này, Phương Vinh vào vòng 32 với vị trí nhất bảng A. "Mục tiêu ban đầu của tôi chỉ là qua vòng bảng, và tôi có chút tâm lý sợ thua, sợ bị loại. Do đó, thành tích này sẽ giúp tôi tự tin hơn khi đánh các vòng sau cũng như giải World Championship tới đây", anh nói thêm.

World Cup Antwerp diễn ra từ ngày 6 đến 12/10, là chặng thứ năm trong hệ thống giải năm 2025, sau các chặng tại Bogota (Colombia), TP HCM, Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và Porto (Bồ Đào Nha). Bỉ vốn có truyền thống mạnh ở môn billiards, đặc biệt là carom 3 băng, với bốn lần vô địch thế giới nội dung đồng đội.

Việt Nam có 5 đại diện vào vòng loại thứ tư, cũng là vòng loại cuối cùng, là Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Văn Trí và Đào Văn Ly. Bên cạnh Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, ở bảng B, cũng giành vé vào vòng chính (vòng 32).

Ở vòng chính, Việt Nam còn có thêm Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực - hai tay cơ thứ bậc cao trên bảng xếp hạng thế giới, nên được đặc cách xuất hiện từ vòng này. Hai anh sẽ ra quân hôm nay 10/10.

Nguồn vnexpress.net