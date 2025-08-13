Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bão Podul đổ bộ, Đài Loan (Trung Quốc) khẩn trương sơ tán dân

Hôm nay (13/8), sóng biển dữ dội xô vào bờ biển phía đông nam vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) khi cơn bão Podul, với sức gió giật lên tới 191 km/h đang mạnh dần và tiến thẳng về phía thành phố Đài Đông.

Theo dự báo của các quan chức khí tượng địa phương, đây sẽ là khu vực tâm bão đổ bộ.

Bão Podul đổ bộ, Đài Loan (Trung Quốc) khẩn trương sơ tán dân

Dự báo đường đi của bão Podul. Ảnh: Zoom Earth, JTWC

Trước đó một ngày (12/8), giới chức vùng lãnh thổ Đài Loan đã khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân khỏi khu vực dự kiến bão Podul đi qua, giữa lúc một số vùng lân cận vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả từ những cơn bão trước đó.

Đài Loan là nơi thường xuyên phải hứng chịu các cơn bão, chủ yếu đổ bộ vào khu vực bờ biển phía đông, nơi có nhiều núi non và dân cư thưa thớt, hướng ra Thái Bình Dương.

Tại huyện Hoa Liên ở phía Đông, gần 700 người đã được sơ tán để đề phòng nguy cơ nước tràn từ một con đập tự nhiên được hình thành sau trận lở đất do cơn bão trước đó gây ra.

Sau khi đổ bộ vào vùng lãnh thổ Đài Loan, bão Podul được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển đến bờ biển phía tây, nơi có mật độ dân cư cao, trước khi hướng về tỉnh Phúc Kiến phía nam Trung Quốc vào cuối tuần này.

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 Từ khóa: Bão Podul Trung Quốc Đài loan Lãnh thổ Bờ biển Sơ tán dân Khắc phục hậu quả Gió giật Thái bình dương Dự báo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc tế lên án ý tưởng Bờ Tây của Israel

Quốc tế lên án ý tưởng Bờ Tây của Israel
2025-08-16 06:44:00

Cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội sau khi Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 14.8 công bố dự án xây dựng khoảng 3.400 căn nhà mới thuộc dự án khu định cư E1 nằm...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long