Bão Podul đổ bộ, Đài Loan (Trung Quốc) khẩn trương sơ tán dân

{title}
{publish}
{head}
Hôm nay (13/8), sóng biển dữ dội xô vào bờ biển phía đông nam vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) khi cơn bão Podul, với sức gió giật lên tới 191 km/h đang mạnh dần và tiến thẳng về phía thành phố Đài Đông.
Theo dự báo của các quan chức khí tượng địa phương, đây sẽ là khu vực tâm bão đổ bộ.
Dự báo đường đi của bão Podul. Ảnh: Zoom Earth, JTWC
Trước đó một ngày (12/8), giới chức vùng lãnh thổ Đài Loan đã khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân khỏi khu vực dự kiến bão Podul đi qua, giữa lúc một số vùng lân cận vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả từ những cơn bão trước đó.
Đài Loan là nơi thường xuyên phải hứng chịu các cơn bão, chủ yếu đổ bộ vào khu vực bờ biển phía đông, nơi có nhiều núi non và dân cư thưa thớt, hướng ra Thái Bình Dương.
Tại huyện Hoa Liên ở phía Đông, gần 700 người đã được sơ tán để đề phòng nguy cơ nước tràn từ một con đập tự nhiên được hình thành sau trận lở đất do cơn bão trước đó gây ra.
Sau khi đổ bộ vào vùng lãnh thổ Đài Loan, bão Podul được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển đến bờ biển phía tây, nơi có mật độ dân cư cao, trước khi hướng về tỉnh Phúc Kiến phía nam Trung Quốc vào cuối tuần này.
Nguồn vov.vn
Tổ chức Mạng lưới Bác sĩ Sudan hôm qua (17/8) cho biết, Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã pháo kích vào một trại tị nạn đang bị nạn đói hoành hành ở khu vực phía Tây Darfur,...
Đề xuất hòa bình của Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là bao gồm việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cùng với điều kiện ràng buộc về an ninh và chính trị. Đây được xem là một...
Hàng chục người đã bị thương sau trận động đất mạnh 6,0 độ Richter xảy ra ở đảo Sulawesi thuộc Indonesia vào sáng sớm nay 17.8, theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia.
Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong quý II năm 2025 tăng trưởng ngoài dự kiến.
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska dù mang tính biểu tượng, song mở ra cơ hội mới trong đối thoại về Ukraine và hợp tác song phương.
Cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội sau khi Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 14.8 công bố dự án xây dựng khoảng 3.400 căn nhà mới thuộc dự án khu định cư E1 nằm...
Hơn 50 người đã bị bắt và hàng chục người bị thương sau các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, khiến quốc gia này đối mặt với...