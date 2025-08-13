Bão Podul đổ bộ, Đài Loan (Trung Quốc) khẩn trương sơ tán dân

Hôm nay (13/8), sóng biển dữ dội xô vào bờ biển phía đông nam vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) khi cơn bão Podul, với sức gió giật lên tới 191 km/h đang mạnh dần và tiến thẳng về phía thành phố Đài Đông.

Theo dự báo của các quan chức khí tượng địa phương, đây sẽ là khu vực tâm bão đổ bộ.

Dự báo đường đi của bão Podul. Ảnh: Zoom Earth, JTWC

Trước đó một ngày (12/8), giới chức vùng lãnh thổ Đài Loan đã khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân khỏi khu vực dự kiến bão Podul đi qua, giữa lúc một số vùng lân cận vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả từ những cơn bão trước đó.

Đài Loan là nơi thường xuyên phải hứng chịu các cơn bão, chủ yếu đổ bộ vào khu vực bờ biển phía đông, nơi có nhiều núi non và dân cư thưa thớt, hướng ra Thái Bình Dương.

Tại huyện Hoa Liên ở phía Đông, gần 700 người đã được sơ tán để đề phòng nguy cơ nước tràn từ một con đập tự nhiên được hình thành sau trận lở đất do cơn bão trước đó gây ra.

Sau khi đổ bộ vào vùng lãnh thổ Đài Loan, bão Podul được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển đến bờ biển phía tây, nơi có mật độ dân cư cao, trước khi hướng về tỉnh Phúc Kiến phía nam Trung Quốc vào cuối tuần này.

Nguồn vov.vn