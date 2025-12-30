Vùng cao chủ động phòng chống rét đậm, rét hại

Trước thời tiết diễn biến bất thường với các đợt “rét đậm, rét hại” tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại về kinh tế, nhất là tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, các hộ chăn nuôi tại các xã vùng cao đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ ấm cho đàn vật nuôi, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản của Nhân dân.

Cán bộ xã vùng cao Ngọc Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ dân nâng cao ý thức, chủ động ứng phó với các đợt rét đậm, rét hại.

Chủ động che chắn chuồng trại bằng các tấm bạt để giữ ấm cho đàn vật nuôi, dự trữ nguồn thức ăn... Đó là những giải pháp chủ yếu phòng, chống rét cho trâu, bò của gia đình ông Bùi Văn Thới ở xóm Thăn, xã Thượng Cốc. Theo chia sẻ của ông Thới, chăn nuôi đại gia súc là mô hình kinh tế chủ lực của gia đình. Chính vì vậy, công tác phòng, chống rét được xác định là nhiệm vụ quan trọng tránh thiệt hại về kinh tế.

Ông Thới chia sẻ: “Tôi thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên các kênh thông tin đại chúng để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi trong mùa đông giá rét. Hiện nay, gia đình đã dựng lán tạm để dự trữ nguồn thức ăn. Trong những ngày giá rét thường xuyên kiểm tra chuồng trại, đồng thời tăng khẩu phần ăn cho đàn vật nuôi; tuyệt đối không chăn thả tự do trong thời điểm nhiệt độ giảm sâu. Nhờ thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ xã nên tính đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn đảm bảo công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi”.

Là một trong những xóm nằm ở vùng cao Thượng Cốc với độ cao trung bình trên 1.000m, các xóm Thây Voi, Rểnh, Dóm Bái, Vôi Hạ, Thượng Riêng, Tre Báng, Ráy... có nền nhiệt trung bình thường thấp hơn 4 – 6 độ C so với các địa bàn vùng thấp. Nguyên nhân được xác định do chênh lệch độ cao, đồng thời địa chất đa phần là núi đá. Mùa đông tại đây thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc, rét đậm vào sáng sớm và đêm khuya, nền nhiệt trung bình khi xảy ra các đợt rét đậm, rét hại chỉ dao động từ 8-12 độ C. Đặc biệt nhiệt độ vào ban đêm giảm sâu dưới 5 độ C.

Theo chuyên gia Đài Khí tượng thủy văn Phú Thọ, mùa đông năm nay thời tiết diễn biễn bất thường. Ngay từ tháng 10/2025 đã xuất hiện những đợt không khí lạnh kèm theo mưa rét. Đến nay, tuy chưa xảy ra đợt rét đậm, rét hại nào rõ rệt, nhưng tại các vùng núi cao Tam Đảo, Ngọc Sơn, Vân Sơn, Pà Cò... đã có nhiều ngày xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài 5-7 ngày.

Người dân xã vùng cao Mai Châu chủ động che chắn chuồng trại, giữ ấm cho đàn vật nuôi

Toàn tỉnh ước có trên 410.000 con trâu, bò. Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi trước các đợt rét đậm, rét hại, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ. Theo đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho Nhân dân trên địa bản tỉnh chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, che chắn, giữ khô nền và ấm chuồng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, một số loại bệnh phổ biến như: Lở mồm long móng, tụ huyết trùng, rối loạn tiêu hóa... Tuyệt đối không chăn thả gia súc khi thời tiết rét đậm, rét hại dưới 12 độ C.

Người dân chủ động dự trữ rơm để có nguồn thức ăn đảm bảo cho đàn vật nuôi.

Đồng chí Vũ Hồng Quân - Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Phú Thọ nhận định: Mùa đông năm nay đến sớm, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa xảy ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài gây thiệt hại về kinh tế của các hộ chăn nuôi. Tuy nhiên không lơ là, chủ quan trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các địa phương cần tập trung theo dõi các tình hình dự báo thời tiết để chủ động ứng phó, phòng ngừa các đợt rét đậm, rét hại.

Đặc biệt đối với địa bàn các xã vùng cao, thời gian và nền nhiệt sẽ kéo dài, giảm sâu hơn so với các địa bàn vùng thấp. Chính vì vậy sẽ tiềm ẩn những nguy cơ khiến đàn vật nuôi chết cóng. Theo đó, các địa phương cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm giữ ấm, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn bảo đảm chế độ dinh dưỡng cả về thức ăn tinh và thức ăn thô, nước uống ấm. Qua đó nỗ lực giảm thiểu thiệt hại tối đa về kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh