Bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng

Trường trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) tổ chức chương trình bảo vệ an toàn cho học sinh trên môi trường mạng.

Chương trình nhằm thực hiện “mục tiêu kép” là tăng cường bảo vệ trẻ em và hỗ trợ, thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hướng tới góp phần hình thành thế hệ “công dân số” của Việt Nam trong tình hình mới...

Trong giai đoạn 2026-2030, Chương trình phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng. Xây dựng và triển khai tại 100% các tỉnh, thành phố giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn, hỗ trợ thông minh cho trẻ em. Bảo đảm 100% trẻ em nếu là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng, được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội.

Các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện: Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hành lang pháp lý; bảo đảm quyền tham gia, phát huy tối đa tiếng nói, trí tuệ của trẻ em và thu hẹp khoảng cách số, mức độ tiếp cận thông tin số của trẻ em giữa các vùng, miền; thúc đẩy phát triển, phổ cập các giải pháp an ninh mạng hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và giải pháp giáo dục kỹ năng số cho trẻ em; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gia tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hóa các hệ thống thông tin phục vụ công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; thúc đẩy sản xuất, lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật đại chúng, nội dung giải trí số lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn, thúc đẩy tư duy, sáng tạo cho trẻ em...