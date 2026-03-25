Bệnh nhân người Nigeria thoát cơn đau khớp nhờ phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Một bệnh nhân người Nigeria đã được điều trị thành công tình trạng đau khớp gối kéo dài nhờ phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Theo tìm hiểu được biết, bệnh nhân bị chấn thương gối trái gần một năm trước. Do chủ quan không điều trị sớm, tình trạng đau khớp ngày càng gia tăng, khiến việc vận động và đi lại trở nên khó khăn.

Sau khi được người thân giới thiệu, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để thăm khám. Qua quá trình kiểm tra và chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương gối trái: Rách sụn chêm trong độ III. Sau khi được tư vấn về các phương pháp điều trị, bệnh nhân quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi tạo hình sụn chêm.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định và có thể vận động tốt, thoát khỏi những cơn đau khớp kéo dài trước đó.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi khớp gối đã được Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ứng dụng thường quy trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý xương khớp vùng gối. So với phẫu thuật mở truyền thống, phương pháp nội soi cho phép bác sĩ thực hiện các vết rạch rất nhỏ để đưa dụng cụ vào vùng tổn thương, mang lại nhiều ưu điểm nổi bật như:

Thời gian phẫu thuật nhanh

Ít gây đau cho người bệnh

Hạn chế chảy máu trong quá trình phẫu thuật

Giảm nguy cơ nhiễm trùng

Thời gian phục hồi nhanh

Thời gian nằm viện ngắn

Ngọc Lan

Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt