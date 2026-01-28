Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng chăm sóc mẹ và bé

Được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cùng sự nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu, có nhiều năm kinh nghiệm, chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân tại Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây, bệnh viện đã phát triển và cung cấp các dịch vụ CSSK mẹ và bé toàn diện theo mô hình hiện đại của các đơn vị y tế tuyến trung ương đem lại sự hài lòng, tin cậy cho mẹ và bé.

Điều dưỡng chăm sóc trẻ sơ sinh non tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc.

Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc là bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa hạng II tuyến tỉnh, với quy mô 500 giường bệnh; 33 khoa, phòng, trung tâm. Bệnh viện mới được đầu tư hơn 1.130 tỷ đồng xây dựng trên diện tích 7,15 ha và được trang bị hệ thống máy móc hiện đại như: Hệ thống IVF, hệ thống chụp cắt lớp vi tính, máy siêu âm 5D, máy chụp X-quang kỹ thuật số và phòng mổ tích hợp hiện đại, kết nối thông minh, thiết bị tiên tiến.

Hiện nay, Bệnh viện có 473 cán bộ, trong đó có 1 tiến sĩ y học, 9 bác sĩ CKII, 82 cán bộ có trình độ thạc sĩ và CKI, cho thấy tỷ lệ đào tạo sau đại học khá cao so với trước năm 2023. Trình độ của cán bộ bệnh viện ngày được nâng cao thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và áp dụng kỹ thuật mới vượt tuyến. Ngoài ra, Bệnh viện còn được sự hỗ trợ chuyên môn tích cực của các bệnh viện hạt nhân như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội... Năm 2025, Bệnh viện đã triển khai được 233 kỹ thuật mới, trong đó có nhiều kỹ thuật vượt tuyến.

Nhằm giúp sản phụ có một thai kỳ khỏe mạnh, điều dưỡng của bệnh viện sẽ tư vấn và cung cấp cho sản phụ các kiến thức hữu ích về chế độ dinh dưỡng thai kỳ, các dấu hiệu bất thường của thai nhi, chế độ luyện tập thể dục thể thao hợp lý và hiệu quả khi mang thai, lịch khám thai định kỳ với các mốc thời gian quan trọng, lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, phương pháp CSSK mẹ và bé đúng cách...

Đối với sản phụ có nguy cơ cao, như mắc tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, dọa đẻ non, rau cài răng lược, sản phụ có các bệnh mãn tính về tim mạch, tuyến giáp, thiếu máu... sẽ được theo dõi, quản lý thai chặt chẽ để kịp thời phát hiện và xử trí các bất thường có thể xảy ra, giảm nguy cơ tai biến sản khoa.

Ngoài ra, bệnh viện còn triển khai các dịch vụ phẫu thuật theo yêu cầu, giảm đau trong đẻ, giảm đau sau mổ, chiếu tia plasma, xông hơi, massage mẹ và bé... Đối với các trẻ non tháng, trẻ có bệnh lý sẽ được chăm sóc, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực sơ sinh.

Với trang thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chuyên sâu, khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đã triển khai được nhiều kỹ thuật cấp cứu sơ sinh như: Bơm Surfactant điều trị trẻ sơ sinh suy hô hấp cấp (bệnh màng trong), thở máy xâm nhập và không xâm nhập cho trẻ suy hô hấp nặng, đặt catheter tĩnh mạch rốn, động mạch rốn, đặt longline, điều trị trẻ nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, chiếu đèn điều trị vàng da, nuôi sống được nhiều trẻ sơ sinh non tháng 24 tuần (500gr) và 27 tuần (800gr)...

Sau khi sinh, 100% trẻ sinh tại Bệnh viện được tiêm vitamin K miễn phí để phòng nguy cơ xuất huyết não và bé được tiêm phòng sau sinh. Sau khi sinh, trẻ sẽ được các bác sĩ thăm khám, sàng lọc trước khi tiêm, các trẻ đủ điều kiện sẽ được tiêm phòng vắc-xin viêm gan B, vắc-xin phòng bệnh lao... Đặc biệt, trẻ được tắm và massage mỗi ngày.

Năm 2025, Bệnh viện đã khám cho hơn 62.000 lượt bệnh nhân, đạt 116% và điều trị nội trú gần 27.800 lượt người, tăng 17% so với năm 2024.

Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ Tô Quang Hưng, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc cho biết: Vượt qua giai đoạn khó khăn, hiện Bệnh viện có cơ sở khang trang, sạch đẹp, đội ngũ thầy thuốc chất lượng và nhiều trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân. Với vai trò là đơn vị tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật sản phụ khoa của tỉnh, Bệnh viện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, y đức và đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới vượt tuyến hiệu quả; lấy sự an toàn và hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng dịch vụ, xứng đáng là địa chỉ tin cậy cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Xuân Hùng