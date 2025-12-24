Bứt phá chuyển đổi số sau sáp nhập tỉnh: kiến tạo chính quyền số, xã hội số từ cơ sở

Đều đặn vào một ngày cố định hàng tháng, lương hưu được “đổ” về tài khoản ngân hàng thay vì phải đi lĩnh trực tiếp. Các giao dịch mua bán hàng ngày cũng chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, không còn cảnh cầm tiền mặt... Đó là sự thay đổi rõ rệt mà ông Bùi Văn Đông ở xóm Nẻ, xã Mường Hoa cùng nhiều người dân ở các địa bàn vùng sâu, xa đang cảm nhận...

Chị Xa Thị Hồng, chủ cửa hàng tạp hóa xóm Vầy Ang, xã Tiền Phong cảm thấy sự thay đổi rõ nét khi các ứng dụng chuyển đổi số ngày càng mở rộng trong đời sống xã hội

Chuyển đổi số lan tỏa từ thôn bản

Sau khi được cán bộ Agribank khu vực Tân Lạc hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng ngân hàng số, ông Đông đã quen với các thao tác chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nhận lương hưu qua tài khoản. Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần thay đổi thói quen giao dịch truyền thống vốn tồn tại lâu nay.

Không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng, các dịch vụ số đang lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước hình thành nền tảng xã hội số. Anh Xa Văn Ngọt ở xóm Nà Mười xã Đức Nhàn cho biết: từ khi cài đặt ứng dụng VNeID, toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh đã được tích hợp trên điện thoại, sẵn sàng sử dụng mà không lo thất lạc.

Thông qua ứng dựng dữ liệu về dân cư, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm được thân nhân cho người lang thang không rõ địa chỉ trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh cho biết: 100% yêu cầu tạo lập tài khoản định danh điện tử của công dân đã được đáp ứng; nhiều TTHC thiết yếu được tích hợp trên Cổng DVCQG. Đây là bước tiến quan trọng trong triển khai Đề án 06/CP, tạo nền tảng phát triển xã hội số, công dân số tại địa phương.

Đồng chí Phạm Thế Hải, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh cho biết: Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kiện toàn từ tỉnh đến xã, phường. UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định cụ thể hóa chủ trương, phân công rõ nhiệm vụ, giao Sở KH&CN làm cơ quan thường trực. Kết quả giám sát Nghị quyết 57-NQ/TW cho thấy Phú Thọ xếp thứ 5 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ cấp xã đạt trạng thái “xanh” chuyển đổi số, với 130/148 xã, phường đạt yêu cầu, chiếm 87,83%.

Kiến tạo hệ sinh thái số đồng bộ, tạo động lực phát triển mới

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 10.200 trạm BTS phủ sóng 3G, 4G; 170 trạm 5G đã phát sóng thương mại. Trung tâm Dữ liệu tỉnh được đầu tư đồng bộ, bảo đảm an toàn thông tin. 100% cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã được trang bị máy tính, mạng nội bộ và đường truyền số liệu chuyên dùng. Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của tỉnh đã kết nối với hệ thống quốc gia, liên thông nhiều lĩnh vực từ đất đai, hộ tịch, bảo hiểm, giao thông đến thương mại...

Cán bộ công chức xã Nật Sơn hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng nền tảng số trong thực hiện giao dịch hành chính trên điện thoại thông minh.

Từ hạ tầng đó, chuyển đổi số đã lan tỏa sâu rộng tới từng lĩnh vực. Trong y tế, 100% cơ sở khám chữa bệnh chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong lĩnh vực giáo dục, 100% cơ sở giáo dục ở khu vực đô thị thu học phí qua ngân hàng, triển khai học bạ số, phần mềm quản lý trường học.

Từ việc ứng dụng chuyển đổi số và tham gia các sàn thương mại điện tử, HTX sản xuất chuối Viba xã Liên Sơn đã nâng cao hiệu quả sản xuất, đưa sản phẩm xuất khẩu sang nhiều nước.

Trong Nông nghiệp, xuất hiện nhiều trang trại ứng dụng hệ thống cho ăn, cấp nước tự động, camera giám sát, tem truy xuất nguồn gốc. Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu năng lực hành nghề, cập nhật thường xuyên trên hệ thống thông tin quốc gia...

Tỉnh cũng đã phát động phong trào “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Bình dân học vụ số” tới mọi tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào toàn dân. Số người dân thụ hưởng những tiện ích thiết thực như nhận lương hưu qua tài khoản, thanh toán học phí, khám bệnh bằng căn cước, đăng ký hộ tịch trực tuyến ngày càng tăng.

Chị Xa Thị Nhung ở xóm Đắt, xã Đức Nhàn chia sẻ: từ khi sử dụng VNeID, các giấy tờ tùy thân luôn sẵn sàng trên điện thoại, thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều so với cách lưu trữ truyền thống. Tại cửa hàng tạp hóa Hồng Lợi ở xóm Vầy Ang, xã Tiền Phong, việc khách hàng quét mã QR thanh toán đã trở nên quen thuộc. Chị Xa Thị Hồng, chủ cửa hàng cho biết: Trước đây hầu hết giao dịch đều bằng tiền mặt, nhưng nay mỗi ngày có hàng chục lượt khách thanh toán không dùng tiền mặt. Sự thay đổi này phản ánh rõ làn sóng chuyển đổi số đang lan rộng trong toàn tỉnh, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa.

Được sự hướng dẫn của cán bộ công chức xã, chị Giàng Y Nhà ở xóm Thung Mặn xã Pà Cò đã thực hiện thành công việc khai sinh cho con trên nền tảng ứng dụng cổng dịch vụ công trực tuyến

Sau sáp nhập, Phú Thọ đứng trước cơ hội phát triển vượt trội với không gian rộng lớn, nguồn lực kinh tế - xã hội mạnh mẽ và vị thế cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Chuyển đổi số trở thành trụ cột then chốt trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của địa phương. Như tại xã vùng cao Pà Cò, 100% TTHC đã được thực hiện qua dịch vụ công toàn trình. Tại phường Việt Trì, từ ngày 1/7 đến nay, địa phương tiếp nhận hơn 10 nghìn hồ sơ giao dịch hành chính thì trong đó có tới 88% số hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Còn tại Phường Vĩnh Phúc đã cung cấp 100% dịch vụ công thiết yếu trên môi trường điện tử, cắt giảm tối thiểu 20% khâu và chi phí cho người dân.

Theo thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh: Việc khai thác dữ liệu dân cư và ứng dụng VNeID đã tạo thuận lợi lớn cho người dân, doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện cung cấp 2.135 TTHC, trong đó 915 thủ tục trực tuyến toàn trình. Với quyết tâm chính trị cao, chuyển đổi số đang trở thành động lực bứt phá, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân trong toàn tỉnh.

Mạnh Hùng