Cách uống nghệ với mật ong có hiệu quả nhất

Sự kết hợp giữa nghệ và mật ong có tác dụng tăng cường khả năng chống viêm, kháng khuẩn. Tuy nhiên cần lưu ý uống đúng cách và cân nhắc tác dụng phụ.

1. Lợi ích khi uống nghệ cùng mật ong

Nghệ với mật ong có đặc tính chống viêm giúp giảm đau và viêm. Một số bằng chứng hạn chế cho thấy tác dụng của chúng có thể mạnh hơn khi kết hợp với nhau.

Những lợi ích sức khỏe của nghệ đến từ curcumin, một hợp chất hoạt tính tạo nên màu vàng của nó. Việc bổ sung nghệ hoặc curcumin mang lại những tác dụng chống viêm như: Giảm mức độ đau và viêm ở người bị viêm khớp; Giảm các chỉ số viêm trong máu; Các triệu chứng viêm loét đại tràng được cải thiện.

Kết hợp nghệ và mật ong giúp tăng cường khả năng chống viêm.

Nghệ cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Nó có thể giúp giảm lượng đường huyết lúc đói và chỉ số HbA1c ở những người mắc các bệnh lý chuyển hóa như tiền đái tháo đường, đái tháo đường type 2 và hội chứng chuyển hoá.

Mật ong chứa hàng trăm hợp chất có lợi hỗ trợ sức khỏe theo nhiều cách khác nhau bao gồm: Làm dịu cổ họng bị kích ứng; cải thiện các triệu chứng ho; hỗ trợ sức khỏe răng miệng và họng...

Khi dùng cùng nhau mật ong có thể tăng cường tác dụng chống viêm của nghệ. Một nghiên cứu trong đĩa petri (một loại dụng cụ thí nghiệm) cho thấy sự kết hợp giữa curcumin và mật ong có thể bảo vệ cơ thể chống lại một số loại vi khuẩn nhất định. Mật ong cũng giúp làm giảm vị đắng của nghệ và giúp dễ uống hơn.

2. Cách dùng nghệ với mật ong có hiệu quả nhất

Về thời gian ăn, chúng ta có thể dùng nghệ và mật ong bất cứ lúc nào trong ngày. Khi sử dụng nghệ và mật ong cùng nhau nên cân nhắc dạng dùng và liều lượng phù hợp.

Hiện chưa có khuyến cáo khoa học nào về liều lượng sử dụng kết hợp giữa nghệ và mật ong. Liều lượng curcumin và mật ong cũng có thể khác nhau giữa các sản phẩm.

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được hướng dẫn cá nhân trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào, đặc biệt là các sản phẩm có liều lượng khuyến cáo không nhất quán hoặc chưa được xác nhận.

Nghệ và các sản phẩm curcumin được bào chế theo phương pháp thông thường, nhìn chung an toàn khi dùng đường uống với liều lượng khuyến cáo. Tuy nhiên, một số sản phẩm curcumin có khả năng hấp thụ sinh học cao hơn, nghĩa là cơ thể có thể hấp thụ nhiều chất bổ sung hơn, vì vậy bạn có thể đang dùng liều lượng cao hơn.

Người mắc bệnh đái tháo đường nên hạn chế dùng mật ong vì nó chứa hàm lượng đường cao.

3. Lưu ý tác dụng phụ của nghệ và mật ong

Nghệ có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nếu tiêu thụ nhiều hơn lượng thường có trong thực phẩm.

Nghệ có thể tương tác với một số loại thuốc bao gồm: thuốc điều trị ung thư, thuốc chống đông máu, thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamine, thuốc kháng sinh, thuốc tim mạch.

Mật ong có thể cản trở quá trình đông máu, điều này gây hại với người đang dùng thuốc chống đông máu.

Mặc dù hiếm gặp, nghệ hoặc curcumin có thể gây ra các tác dụng phụ như: đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, phản ứng dị ứng.

Mật ong thường không gây tác dụng phụ cho hầu hết mọi người nhưng cần lưu ý trẻ em dưới 1 tuổi tuyệt đối không nên ăn vì có nguy cơ gây ra ngộ độc nghiêm trọng gọi là ngộ độc botulism.

Mật ong không có tương tác nào với thực phẩm, vì vậy an toàn khi dùng chung với nghệ. Tuy nhiên người mắc bệnh đái tháo đường nên hạn chế dùng mật ong vì nó chứa hàm lượng đường cao.

TS biên soạn theo suckhoedoisong.vn