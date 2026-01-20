Camera AI báo 29.000 ca vi phạm giao thông trong một tháng tại thủ đô Hy Lạp

Trong giai đoạn thử nghiệm từ giữa tháng 12/2025 đến giữa tháng 1/2026, 8 camera AI ở Athens tự động phát hiện 28.973 vi phạm giao thông.

Thành phố Athens, Hy Lạp đưa hệ thống camera AI vào thí điểm ở một số điểm đen về giao thông. Chỉ với 8 camera AI đã ghi nhận 28.973 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông trong 25 ngày, từ 25/12/2025 đến 8/1/2026, tức mỗi ngày có gần 1.160 lượt.

Nếu so với Hà Nội, con số của Athens là cao gấp gần 5 lần. Cụ thể, công an thành phố cho biết sau một tháng,camera AI phát hiện hơn 6.000 trường hợp vi phạm giao thông.

Hình ảnh từ camera AI ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: Carscoops.

Tám camera AI lắp đặt tại những vị trí trọng điểm xung quanh Athens và vùng ngoại ô phía nam, chủ yếu dọc theo các tuyến đường chính và giao lộ.

Dữ liệu từ Bộ quản lý kỹ thuật số Hy Lạp cho thấy một số camera ghi nhận với con số báo động. Một camera trên đại lộ Syngrou phát hiện hơn 8.000 tài xế không thắt dây an toàn, hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe. Thêm 1.028 trường hợp vi phạm tốc độ, vượt quá giới hạn 90 km/h.

Ở đại lộ Vouliagmenis, một camera AI phát hiện 13.722 trường hợp vi phạm đèn đỏ trong chưa đầy một tháng. Và 5.872 tài xế bị ghi nhận vượt đèn đỏ trên đại lộ Mesogeion ở Chanlandri.

Các camera AI ở Athens đang trong giai đoạn hiệu chỉnh và đánh giá, nghĩa là các vi phạm đều được ghi nhận nhưng chưa tiến hành xử phạt. Quá trình xử phạt tự động sẽ thông báo đến từng người vi phạm bắt đầu từ tháng 2. Ngoài thông báo tự động gửi vào thư điện tử cá nhân, người vi phạm còn nhận được hình ảnh minh họa với các lỗi.

Các mức phạt tại Hy Lạp như sau: không thắt dây hoặc sử dụng điện thoại di động khi lái xe bị phạt 410 USD, chạy quá tốc độ 180-880 USD. Ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 820 USD và tước GPLX (giấy phép lái xe) 60 ngày cho lần vi phạm đầu tiên. Lần thứ hai, mức phạt tăng lên 1.180 USD và tước GPLX 180 ngày. Lần thứ ba bị phạt tới 2.340 USD và cấm lái xe một năm.

Hệ thống camera AI do một công ty ở Australia cung cấp. Ngoài Hy Lạp, camera AI đang hoạt động tại Anh, Australia và một số quốc gia khác ở châu Âu. Camera AI có khả năng phát hiện những tài xế đang sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ hoặc đi sai làn vào đường dành cho xe buýt.

Nguồn Vnexpress.net