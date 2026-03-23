Cận cảnh sửa chữa cầu Sông Lô

Ngay sau khi phương án sửa chữa cầu Sông Lô được phê duyệt, đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) đã huy động trang thiết bị, máy công trình cùng khoảng 70 cán bộ kỹ thuật, công nhân đến hiện trường, khẩn trương triển khai phương án sửa chữa.

Theo dự toán, đơn vị sẽ bỏ ra khoảng 70 tỷ đồng để hoàn thành việc sửa chữa cầu.

Toàn cảnh cầu Sông Lô hiện đang được khẩn trương sửa chữa.

Ghi nhận của Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tại công trường, hiện việc sửa chữa trụ cầu Sông Lô đang được triển khai khẩn trương. Theo quan sát, hai mũi thi công độc lập đang làm việc tại khu vực chân trụ T3 và T6, nơi xuất hiện hư hỏng, lộ lõi thép.

Công nhân đang làm việc khẩn trương tại chân trụ T3.

Máy khoan cọc nhồi liên tục hoạt động để thi công các móng cọc mới có đường kính 1,5m, bổ sung và gia cố cho các trụ cầu hiện hữu.

Hệ thống ống vách, do điều kiện địa chất đã phải dài gấp đôi so với thiết kế.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Quang Tính - Phó Giám đốc UDIDECO cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán đơn vị đã bắt tay vào sửa chữa các trụ cầu. Theo kế hoạch, sẽ có 56 móng cọc mới được xây dựng để gia cố cầu Sông Lô. Trước mắt đơn vị sẽ tập trung sửa chữa các trụ T3, T6, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/5, kịp thời ứng phó đợt lũ tiểu mãn trên sông Lô.

Công nhân đang thi công đường công vụ phục vụ sửa chữa móng trụ T3.

Hiện, sau hơn một tháng thi công, đơn vị đã hoàn thành đổ bê tông 2 móng cọc tại trụ T3, mỗi cọc dài khoảng 14,5m. Theo thiết kế, trụ T3 và T6 được bổ sung 6 cọc/trụ; T4, T5 bổ sung 12 cọc/trụ; các trụ còn lại bổ sung 2 cọc/trụ. Đồng thời, bệ đỡ 8 trụ cầu sẽ được mở rộng, gia cố.

Công ty đã tập trung đầy đủ phương tiện, thiết bị chuyên dụng... phục vụ đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu.

Trong quá trình sửa chữa cầu Sông Lô, xe máy và xe thô sơ vẫn được phép lưu thông qua cầu. Cách cầu khoảng 1km về phía hạ lưu, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) cũng đang vận hành cầu phao để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là các ô tô từ 7 chỗ trở xuống.

Huy động tối đa nhân vật lực để đảm bảo tiến độ và kỹ thuật sửa chữa cầu Sông Lô đảm bảo thiết kế kỹ thuật.

Tuy nhiên, đại diện UDIDECO cho biết, quá trình thi công đang gặp khó khăn về địa chất khiến tiến độ chậm; do sập vách, nhà thầu phải sử dụng vách dài gấp đôi so với thiết kế. Bên cạnh đó, nguồn đất đắp đường công vụ trên công trường khó khăn, dự kiến cần khoảng 30-40 ngàn khối. Hiện, Công ty đang làm thủ tục xin cấp phép khu vực khai thác để bù nguồn đất đang thiếu trên địa bàn.

Cận cảnh trụ T3, một trong 2 trụ (gồm T3 và T6) sẽ phấn đấu hoàn thành sửa trước trước lũ tiểu mãn (dự kiến vào trung tuần tháng 5/2026)

Trước đó, tại cuộc họp tháng 2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới phù hợp quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới. Việc thiết kế cầu Sông Lô mới phải rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn; phải khảo sát kỹ hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan. Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai không kéo dài, hoàn thành trong 1 năm (trước 1/3/2027), phấn đấu đến Tết Nguyên đán 2027, Nhân dân có cầu mới đi lại.

