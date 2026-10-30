Cẩn trọng với quảng cáo “ảo” về thực phẩm chức năng

Từ những sản phẩm được quảng bá như giải pháp phòng ngừa bệnh tật đến các mặt hàng bị gắn thêm công dụng vượt quá hồ sơ công bố, thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang đặt ra nhiều vấn đề về tính minh bạch. Những thông tin quảng cáo thiếu căn cứ không chỉ khiến người tiêu dùng tốn kém mà còn có thể dẫn đến việc tự điều trị, trì hoãn thăm khám và bỏ lỡ thời điểm can thiệp y tế.

Một sản phẩm được giới thiệu có khả năng phòng ngừa đột quỵ, hỗ trợ phục hồi sau tai biến, cải thiện tuần hoàn não và nhiều vấn đề sức khỏe khác có thể dễ dàng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, nhất là những gia đình có người cao tuổi hoặc người mắc bệnh mạn tính. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn ấy, công dụng thực tế và tình trạng pháp lý của sản phẩm có thể khác xa những gì người mua được giới thiệu.

Đầu tháng 10/2026, qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện một sản phẩm thực phẩm chức năng của Hàn Quốc được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee trong danh mục thực phẩm chức năng. Sản phẩm được giới thiệu có khả năng hỗ trợ người bị rối loạn tiền đình, thiếu máu não, tắc động mạch vành, đồng thời phòng ngừa đột quỵ, xuất huyết não và hỗ trợ phục hồi sau tai biến.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với mặt hàng này. Ngày 2/10, cơ quan quản lý đã có văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cùng Shopee khẩn trương xác minh, rà soát hoạt động kinh doanh; yêu cầu ngừng bán, gỡ bỏ thông tin nếu sản phẩm chưa đáp ứng quy định pháp luật.

Trước đó, Cục ATTP cũng đề nghị Sở ATTP TPHCM xác minh dấu hiệu vi phạm quảng cáo đối với một sản phẩm thực phẩm chức năng. Qua kiểm tra trên không gian mạng, cơ quan quản lý phát hiện sản phẩm được đăng bán trên Shopee và một số trang trực tuyến với nội dung có dấu hiệu sử dụng từ ngữ gây hiểu lầm về công dụng, tác dụng.

Theo Cục ATTP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có vai trò hỗ trợ chức năng của cơ thể, bổ sung các thành phần cần thiết hoặc hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tùy theo từng sản phẩm, nhưng không phải thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Những nội dung quảng cáo như chữa khỏi bệnh, thay thế thuốc điều trị hoặc mang lại hiệu quả tức thì là dấu hiệu người tiêu dùng cần thận trọng.

BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, nhấn mạnh những thực phẩm chức năng không phải thuốc để người dân tự sử dụng nhằm phòng ngừa hoặc cấp cứu đột quỵ. Một số chế phẩm theo công thức y học cổ truyền có thể chứa các thành phần cần được kiểm soát chặt chẽ về độc tính, chỉ định và liều dùng. Khi một sản phẩm hỗ trợ bị hiểu nhầm thành phương pháp điều trị, hậu quả có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Thương mại điện tử phát triển khiến sản phẩm chăm sóc sức khỏe được quảng bá trên nhiều nền tảng, qua nhiều tài khoản với nội dung không đồng nhất.

Điều này đặt ra thách thức đối với cơ quan quản lý. Ngay cả khi hồ sơ sản phẩm đã được công bố đúng quy định, nội dung quảng cáo của một số chủ thể kinh doanh vẫn có thể vượt quá phạm vi công dụng cho phép. Theo ông Chu Quốc Thịnh - Cục trưởng Cục ATTP, hoạt động hậu kiểm cần được tổ chức theo mức độ nguy cơ, thay vì kiểm tra dàn trải. Những sản phẩm được quảng cáo gắn với bệnh lý, có giá bán cao, sử dụng hình ảnh chuyên gia hoặc xuất hiện nhiều trên mạng xã hội cần được chú trọng trong công tác giám sát.

Trong năm 2026, Bộ Y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và quảng cáo sai sự thật trong lĩnh vực y tế. Các địa phương được yêu cầu phối hợp giữa lực lượng y tế, công an, quản lý thị trường, hải quan và những đơn vị liên quan để phát hiện, xử lý vi phạm.

Cục ATTP khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc, nhãn hàng hóa, cảnh giác với quảng cáo cam kết chữa khỏi bệnh, thay thế thuốc hoặc mang lại hiệu quả nhanh chóng. Người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

https://daidoanket.vn/can-trong-voi-quang-cao-ao-ve-thuc-pham-chuc-nang.html

Theo daidoanket.vn