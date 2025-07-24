Y tế
Cấp cứu kịp thời, giành lại sự sống cho người bị đuối nước

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nam, 36 tuổi gừng tuần hoàn do đuối nước.

Cấp cứu kịp thời, giành lại sự sống cho người bị đuối nước

Người bệnh bị ngừng tuần hoàn do đuối nước điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân bị ngã xuống ao, được phát hiện và đưa lên bờ sau khoảng 5 - 7 phút, khi đó người tím tái, không bắt được mạch cảnh. Người nhà đã ép tim, thổi ngạt tại chỗ trước khi nhân viên cấp cứu tiếp cận.

Sau khoảng 15 phút, khi nhân viên y tế tiếp cận được và ghi nhận bệnh nhân có mạch cảnh trở lại, thở ngáp, đồng tử ~4mm, phản xạ ánh sáng chậm. Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt nội khí quản, bóp bóng, bù dịch và khẩn trương chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương .

Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn do đuối nước, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi sặc, phù phổi cấp, tổn thương cơ tim, nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Sau 2 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Thành công trong ca cấp cứu một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của việc sơ cứu ban đầu đúng cách và sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả giữa người dân và đội ngũ y tế trong xử lý các tình huống khẩn cấp.

Hà Trang

