Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao triển khai thành công 15 kỹ thuật mới

Năm 2025, Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao đã triển khai thành công 15 kỹ thuật y tế mới, tăng thêm 9 kĩ thuật so với năm 2024. Các kỹ thuật tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh như ngoại khoa hồi sức cấp cứu, sản khoa, y học cổ truyền. Việc làm chủ các kỹ thuật mới giúp giảm tỷ lệ chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người bệnh.

Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao phát triển chuyên ngành hồi sức tích cực

Để đạt kết quả này, Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao đã chú trọng đào tạo nhân lực, cử cán bộ đi học tập, chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến trên, đồng thời đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất trang thiết bị y tế hiện đại. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định nỗ lực của TTYT khu vực Lâm Thao trong việc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Thái