Cập nhật giá vàng sáng 2/4: Vàng thế giới tăng bứt phá

Vàng thế giới đêm qua 1/4 tăng mạnh, hướng đến mục tiêu 4.800 USD/ounce. Trong nước, tính đến 6h00 ngày 2/4, giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 173,5-176,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Giá vàng miếng SJC

Tính đến 6h00 ngày 2/4, giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 173,5-176,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC những phiên giao dịch gần đây. Biểu đồ: Khương Duy

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 173,7-176,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999

Tính đến 6h00 ngày 2.4, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 173-176 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng nhẫn những phiên giao dịch gần đây. Biểu đồ: Khương Duy

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới

Lúc 22h22 ngày 1.4, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.769,5 USD/ounce, tăng mạnh 122 USD.

Diễn biến giá vàng thế giới những phiên giao dịch gần đây. Biểu đồ: Khương Duy

Dự báo giá vàng

Giá vàng và bạc tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ, trong đó vàng tăng mạnh còn bạc nhích nhẹ. Diễn biến này được hỗ trợ bởi chỉ số USD suy yếu vào giữa tuần, cùng với đà giảm của giá trái phiếu chính phủ trên thế giới, qua đó tạo thêm lực đỡ cho nhóm kim loại quý.

Hợp đồng vàng giao tháng 6 tăng 93,9 USD, lên mức 4.771,7 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc giao tháng 5 tăng 0,321 USD, đạt 75,24 USD/ounce.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu thô Nymex WTI giảm và dao động quanh ngưỡng 100 USD/thùng. Chỉ số USD đi xuống trong đầu phiên, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,28%.

Theo Bloomberg, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang theo dõi sát diễn biến giao dịch trên thị trường hợp đồng dầu thô tương lai để phát hiện những dấu hiệu bất thường. Ông David Miller - Giám đốc thực thi của CFTC - cho biết cơ quan này đang giám sát thị trường, song không bình luận thêm về các hoạt động điều tra cụ thể.

Bloomberg cũng cho hay, giao dịch hợp đồng dầu thô Nymex WTI từng giảm mạnh chỉ vài phút trước một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.3 liên quan đến việc trì hoãn hành động quân sự nhằm vào Iran.

Giới phân tích cho rằng, ngoài diễn biến của đồng USD, thị trường kim loại quý còn chịu tác động từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các biến động địa chính trị và năng lượng toàn cầu.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao tháng 6 đang tiến gần các vùng cản quan trọng. Nếu giá đóng cửa vượt mốc 5.000 USD/ounce, xu hướng tăng có thể được củng cố rõ hơn. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce, thị trường có thể chịu áp lực đi xuống mạnh hơn.