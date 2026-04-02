Cập nhật giá vàng sáng 2/4: Vàng thế giới tăng bứt phá

Vàng thế giới đêm qua 1/4 tăng mạnh, hướng đến mục tiêu 4.800 USD/ounce. Trong nước, tính đến 6h00 ngày 2/4, giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 173,5-176,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)
Giá vàng miếng SJC
Tính đến 6h00 ngày 2/4, giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 173,5-176,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giá vàng SJC những phiên giao dịch gần đây. Biểu đồ: Khương Duy
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 173,7-176,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999
Tính đến 6h00 ngày 2.4, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 173-176 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giá vàng nhẫn những phiên giao dịch gần đây. Biểu đồ: Khương Duy
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Giá vàng thế giới
Lúc 22h22 ngày 1.4, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.769,5 USD/ounce, tăng mạnh 122 USD.
Diễn biến giá vàng thế giới những phiên giao dịch gần đây. Biểu đồ: Khương Duy
Dự báo giá vàng
Giá vàng và bạc tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ, trong đó vàng tăng mạnh còn bạc nhích nhẹ. Diễn biến này được hỗ trợ bởi chỉ số USD suy yếu vào giữa tuần, cùng với đà giảm của giá trái phiếu chính phủ trên thế giới, qua đó tạo thêm lực đỡ cho nhóm kim loại quý.
Hợp đồng vàng giao tháng 6 tăng 93,9 USD, lên mức 4.771,7 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc giao tháng 5 tăng 0,321 USD, đạt 75,24 USD/ounce.
Ở thị trường năng lượng, giá dầu thô Nymex WTI giảm và dao động quanh ngưỡng 100 USD/thùng. Chỉ số USD đi xuống trong đầu phiên, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,28%.
Theo Bloomberg, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang theo dõi sát diễn biến giao dịch trên thị trường hợp đồng dầu thô tương lai để phát hiện những dấu hiệu bất thường. Ông David Miller - Giám đốc thực thi của CFTC - cho biết cơ quan này đang giám sát thị trường, song không bình luận thêm về các hoạt động điều tra cụ thể.
Bloomberg cũng cho hay, giao dịch hợp đồng dầu thô Nymex WTI từng giảm mạnh chỉ vài phút trước một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.3 liên quan đến việc trì hoãn hành động quân sự nhằm vào Iran.
Giới phân tích cho rằng, ngoài diễn biến của đồng USD, thị trường kim loại quý còn chịu tác động từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các biến động địa chính trị và năng lượng toàn cầu.
Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao tháng 6 đang tiến gần các vùng cản quan trọng. Nếu giá đóng cửa vượt mốc 5.000 USD/ounce, xu hướng tăng có thể được củng cố rõ hơn. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce, thị trường có thể chịu áp lực đi xuống mạnh hơn.
Lưu ý: Dữ liệu giá vàng được so sánh với một ngày trước đó.
Thị trường vàng thế giới vận hành thông qua hai cơ chế định giá chính. Thứ nhất là thị trường giao ngay (spot), nơi giá được niêm yết cho việc mua bán và giao hàng ngay lập tức. Thứ hai là thị trường kỳ hạn (futures), nơi xác định giá cho việc giao hàng trong tương lai.
Trong ngắn hạn, các mức cản gần là 4.800 USD/ounce và 4.900 USD/ounce, còn các vùng hỗ trợ nằm tại 4.700 USD/ounce và 4.600 USD/ounce. Theo thang đánh giá Wyckoff, thị trường hiện ở mức 5,0, tức xu hướng đang khá cân bằng, bên mua và bên bán chưa bên nào thực sự chiếm ưu thế.
Theo laodong.vn
Các doanh nghiệp khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, chỉ thực hiện mua bán tại các kênh chính thức để tránh bị lừa đảo