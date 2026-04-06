Chân dung 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng đã được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 6/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI với 496/496 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH). Theo đó, danh sách các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê ở Tuyên Quang. Ông có trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến có thời gian dài công tác tại tỉnh Tuyên Quang, sau đó làm Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 4/11/2025, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ngày 10/11/2025, Quốc hội bầu đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964. Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Trợ lý của Thủ tướng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trước khi được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vào năm 2020.

Tháng 4/2021, đồng chí được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội và giữ chức vụ này cho đến nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967; quê quán ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí là Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Nhiều năm công tác tại Ninh Bình, đồng chí từng giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình vào tháng 7/2005, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình (từ tháng 1/2006 -1/2011), rồi Bí thư Huyện ủy Yên Khánh. Từ tháng 8/2013 đến tháng 4/2020, bà Nguyễn Thị Thanh là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 4/2020 cho đến trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV, đồng chí công tác tại Quốc hội, lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tháng 6/2024, đồng chí được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê ở tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI; trình độ Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình kiêm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình rồi giữ chức Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Năm 2021, đồng chí trở thành Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đến tháng 12/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Diên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê tại thành phố Hà Nội. Bà được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Quản lý Ngoại hối (Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng nay là Học viện Ngân hàng); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân và Viện Khoa học xã hội Hà Lan). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV, Đại biểu Quốc hội: Khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng tham gia công tác và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Ngân hàng Nhà nước. Đồng chí giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ tháng 11/2020 trước khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội vào ngày 6/4/2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê quán Hà Nội, trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Đại học, ngành Chỉ huy tham mưu Binh chủng Hợp thành; cao cấp chuyên ngành Quân sự; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, XIV, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Năm 2011, đồng chí là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; tháng 6/2015 là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; tháng 11/2018 là Tư lệnh Quân khu 4; tháng 6/2019 được thăng hàm Trung tướng.

Tháng 11/2022, đồng chí là Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 20/10/2024 là đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng.

Ngày 25/10/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Nguyễn Doãn Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

