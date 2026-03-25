Chấn thương chỉnh hình tại Lạc Việt: Kỹ thuật hiện đại - ít xâm lấn - hồi phục nhanh

Với định hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ngày càng khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy trong điều trị các bệnh lý và chấn thương cơ xương khớp, cột sống. Bệnh viện chú trọng ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến, ít xâm lấn, giúp giảm đau, hạn chế tổn thương mô, rút ngắn thời gian nằm viện và hỗ trợ người bệnh phục hồi vận động nhanh chóng, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Nhiều kỹ thuật mổ ít xâm lấn hiện đại đang được triển khai hiệu quả tại bệnh viện như:

Chấn thương chỉnh hình: Nội soi khớp vai, nội soi khớp gối điều trị chấn thương, thoái hóa khớp; kết hợp xương,đóng đinh nội tủy kín dưới màn hình tăng sáng C–arm...

Chấn thương cột sống: Nội soi cột sống điều trị thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống; bắt vít qua da cố định cột sống trong điều trị chấn thương gãy cột sống...

Thành công trong điều trị còn đến từ đội ngũ bác sĩ chấn thương chỉnh hình giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và thường xuyên cập nhật các kỹ thuật mới, mang đến giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện không ngừng đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, hỗ trợ tối đa cho công tác chẩn đoán và phẫu thuật:

Máy cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla cho hình ảnh chi tiết, giúp phát hiện chính xác tổn thương xương khớp, dây chằng và đĩa đệm.

Hệ thống C–arm trong phòng mổ giúp định vị chính xác, nâng cao độ an toàn và hiệu quả phẫu thuật.

Máy CT 128 dãy cho hình ảnh chi tiết, sắc nét, giúp bác sĩ phát hiện sớm và đánh giá chính xác nhiều bệnh lý.

Hệ thống C–arm trong phòng mổ hỗ trợ định vị chính xác trong quá trình phẫu thuật, góp phần nâng cao độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Cùng nhiều thiết bị chuyên sâu khác góp phần tối ưu kết quả điều trị cho người bệnh.

Đặc biệt, các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn hiện nay đều được Bảo hiểm y tế thanh toán theo đúng quy định khi người bệnh khám chữa bệnh đúng tuyến, không cần giấy chuyển viện, giúp giảm đáng kể chi phí cho người bệnh.

Sự kết hợp giữa tay nghề bác sĩ, kỹ thuật tiên tiến và hệ thống máy móc hiện đại đã giúp chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt mang lại hiệu quả điều trị cao, giúp người bệnh sớm phục hồi và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngọc Lan

Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt