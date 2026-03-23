Chính sách thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững

Những năm gần đây, các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đang được triển khai hiệu quả tại Phú Thọ, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển rừng, đặc biệt là rừng gỗ lớn. Đây được xem là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Người dân xã Tây Cốc được cán bộ kiểm lâm địa bàn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc rừng cây gỗ lớn.

Với trên 500 nghìn ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng trồng chiếm tỷ lệ lớn, Phú Thọ có nhiều tiềm năng phát triển rừng gỗ lớn. Không chỉ chủ động nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lâm sản trong tỉnh và phục vụ xuất khẩu, mô hình này còn mang lại giá trị kinh tế vượt trội so với trồng rừng gỗ nhỏ. Thực tế cho thấy, tùy theo chu kỳ khai thác và đường kính cây, lợi nhuận từ rừng gỗ lớn có thể cao hơn nhiều lần so với phương thức canh tác truyền thống.

Xác định rõ lợi thế đó, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển rừng gỗ lớn. Ngành Lâm nghiệp cùng chính quyền cơ sở đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi tư duy sản xuất từ trồng rừng chu kỳ ngắn sang trồng rừng gỗ lớn. Công tác đảm bảo chất lượng giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thâm canh cũng được chú trọng, góp phần nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng.

Đồng chí Vũ Ngọc Xuân - Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Sơn cho biết: Xác định phát triển rừng, đặc biệt là rừng gỗ lớn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp và bảo vệ môi trường sinh thái, Hạt Kiểm lâm Tân Sơn đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy từ trồng rừng chu kỳ ngắn sang trồng rừng gỗ lớn có giá trị cao. Chúng tôi khuyến khích các hộ dân lựa chọn các loài cây như keo, mỡ và áp dụng kỹ thuật thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Nhờ đó, năm 2025, diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra, trong đó, diện tích rừng gỗ lớn được hỗ trợ trồng đạt hơn 650ha. Kết quả này không chỉ giúp cải thiện thu nhập cho người dân mà còn góp phần nâng cao độ che phủ rừng và phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Với sự vào cuộc của tỉnh, ngành chuyên môn và các địa phương, mục tiêu phát triển rừng gỗ lớn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 26,8 nghìn ha. Nổi bật, toàn tỉnh đã hình thành hơn 70 vùng sản xuất cây gỗ lớn với diện tích trên 10.000ha. Rừng trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Phát triển rừng gỗ lớn đã tác động tích cực, thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân...

Để phát huy lợi thế, mở rộng vùng nguyên liệu gỗ lớn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20 ngày 17/9/2025 về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn. Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng gỗ lớn và cam kết khai thác sau tối thiểu 10 năm sẽ được hỗ trợ 42 triệu đồng/ha đối với cây sinh trưởng nhanh (chu kỳ 10-15 năm) hoặc 75 triệu đồng/ha đối với cây sinh trưởng chậm (chu kỳ trên 15 năm), tương đương 25-37% tổng mức đầu tư. Ngoài ra, người trồng rừng còn được hỗ trợ một lần kinh phí cho công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán trồng rừng gỗ lớn với mức 1,4 triệu đồng/ha thực hiện trong năm đầu tiên; hỗ trợ chi phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu 10% trên tổng mức hỗ trợ theo công trình lâm sinh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hỗ trợ chi phí thẩm định thiết kế, dự toán, quyết toán và chi phí khác liên quan theo quy định trong tổng mức dự toán hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Chính sách này được kỳ vọng tiếp tục trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp phát triển bền vững. Theo đồng chí Trương Quang Đăng - Trưởng Phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, ngành tiếp tục tham mưu, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng bền vững cho diện tích rừng gỗ lớn đủ điều kiện về diện tích để nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp cũng như khuyến khích chủ rừng, hộ trồng rừng, tổ hợp tác, hợp tác xã lâm nghiệp đẩy mạnh mở rộng mô hình rừng gỗ lớn. Phối hợp với chính quyền địa phương chuyển giao, tập huấn kỹ thuật để người dân thực hiện tốt quy trình, kỹ thuật thâm canh trồng rừng gỗ lớn, đồng thời chú trọng công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, khuyến cáo người dân sử dụng cây giống có nguồn gốc rõ ràng, có chất lượng để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng...

Với những giải pháp đồng bộ và chính sách hỗ trợ thiết thực, phát triển rừng gỗ lớn đang trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị ngành Lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Lệ Oanh