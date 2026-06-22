Chủ động bảo vệ sức khỏe trước diễn biến phức tạp của thời tiết

Chuỗi ngày nắng như đổ lửa kết hợp cùng những cơn mưa giông, lốc, sét ào ạt vào buổi chiều tối đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ em. Mùa hè cũng là thời điểm các loại vi-rút, côn trùng gây bệnh sinh sôi nảy nở, làm bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh theo mùa và đẩy nguy cơ đột quỵ tăng cao. Trước tình hình thời tiết bất thường, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chủ động chăm sóc, nâng cao sức đề kháng để bảo vệ bản thân trước các nguy cơ sốc nhiệt, tai biến.

Đơn vị thi công lựa chọn khung giờ phù hợp để triển khai nhiệm vụ, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động và chất lượng công trình.

Những ngày gần đây, thời tiết diễn biến thất thường với các đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Trong khi đó, chiều tối và đêm thường xuất hiện mưa giông, lốc, sét, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Anh Tạ Hoài Nam (phường Thanh Miếu) vừa trải qua một đợt ốm do thay đổi thời tiết. Anh chia sẻ: “Do nhà ở gần Công viên Văn Lang nên chiều nào tôi cũng duy trì thói quen chạy bộ. Hôm đó, dù thấy trời nổi gió, báo hiệu mưa giông nhưng tôi vẫn chủ quan tập luyện. Không ngờ cơn mưa đến quá nhanh, cơ thể đang ra nhiều mồ hôi lại gặp mưa lạnh nên bị cảm, sốt và viêm họng nặng”.

Chủ động tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt góp phần bảo vệ sức khỏe.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, việc bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa hè cũng được đặt lên hàng đầu. Anh Hoàng Trung Thắng - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm (xã Phú Khê) cho biết: Đặc thù của hoạt động sao sấy, chế biến trà là người lao động phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ và làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Để giảm tác động của thời tiết, HTX đã điều chỉnh thời gian làm việc sang sáng sớm và chiều muộn, hạn chế lao động vào thời điểm nắng nóng gay gắt trong ngày. Đồng thời, đơn vị trồng thêm cây xanh tạo bóng mát và bổ sung hệ thống quạt công suất lớn tại khu vực sản xuất.

Song song với trang phục bảo hộ theo quy định, các công nhân HTX Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm chủ động điều chỉnh nhịp độ, thời gian sản xuất để bảo đảm sức khỏe trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Là chủ một xưởng cơ khí với gần 10 lao động thường xuyên làm việc ngoài trời, anh Nguyễn Văn Thắng (phường Việt Trì) cho biết, mùa hè luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Nhu cầu lắp đặt các thiết bị chống nóng tăng cao khiến thợ cơ khí thường xuyên làm việc trên mái tôn hoặc tầng thượng trong điều kiện nhiệt độ rất lớn. “Có thời điểm nhiệt độ trên mái tôn lên tới 45-50 độ C nên anh em không thể làm việc liên tục mà phải nghỉ giải lao định kỳ. Điều đáng lo nhất là nguy cơ say nắng, sốc nhiệt hoặc gặp mưa giông, sấm sét bất ngờ khi đang làm việc trên cao. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhở mọi người không được chủ quan, coi thường sức khỏe của mình” - anh Thắng cho biết.

Theo ghi nhận tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung bình mỗi ngày có từ 1.500 đến 1.800 lượt người đến khám và điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi ra ngoài cần mặc quần áo dài tay, đội mũ rộng vành, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt và đặc biệt chú ý phòng các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao khiến thực phẩm dễ ôi thiu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Sự gia tăng của các loại côn trùng trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi, gián cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và ngộ độc thực phẩm.

Kéo giãn thời gian lao động về sáng sớm và chiều tối để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Đối với trẻ em, phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo khuyến cáo như thủy đậu, phế cầu, rota vi-rút. Thời tiết thay đổi thất thường cùng nền nhiệt cao dễ khiến trẻ mất nước, rối loạn điện giải, suy giảm sức đề kháng và mắc các bệnh về đường hô hấp.

Đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh nền về tim mạch, huyết áp, cần được theo dõi sức khỏe thường xuyên trong những ngày nắng nóng. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao xảy ra các biến cố tim mạch và đột quỵ khi thời tiết cực đoan. Ngay cả người trẻ tuổi cũng có thể bị sốc nhiệt nếu lao động cường độ cao trong điều kiện khắc nghiệt.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng nóng cao điểm, bổ sung đầy đủ nước và dinh dưỡng cho cơ thể. Khi xuất hiện mưa giông, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây lớn, cột điện hoặc các công trình tạm bợ để phòng tránh tai nạn do sét đánh, cây đổ.

Đối với người làm việc trong môi trường có điều hòa, cần hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong nhà và ngoài trời để tránh sốc nhiệt, cảm lạnh và các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần nâng cao thể trạng bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày và lựa chọn khung giờ tập thể dục thể thao phù hợp ở những nơi kín gió, an toàn để hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực từ môi trường.

Trung tâm khí tượng thủy văn dự báo thời gian tới, nắng nóng gay gắt và các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa, giông, lốc, sét sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân cần chủ động tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Khi thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, mệt mỏi rã rời, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời, tránh “tiền mất tật mang”.

Lê Hoàng