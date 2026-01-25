Thể thao
Chủ tịch AFC chúc mừng U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng U23 châu Á 2026

Sau thành tích giành Huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được thư chúc mừng từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ghi nhận những nỗ lực và bước tiến tích cực của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Chủ tịch AFC chúc mừng U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng U23 châu Á 2026

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam ăn mừng với thành tích tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa nhận được thư chúc mừng của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ebrahim Al Khalifa, nhân dịp đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

Trong thư gửi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban huấn luyện cùng toàn thể cộng đồng bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á đánh giá cao màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam tại giải đấu, đồng thời nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng, sự đầu tư bài bản và cam kết mạnh mẽ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong công tác phát triển bóng đá, đặc biệt là ở các đội tuyển trẻ.

Qua đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng chuyển lời khen ngợi tới huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng tập thể đội tuyển U23 Việt Nam về tinh thần thi đấu kiên cường, sự cống hiến và quyết tâm xuyên suốt giải đấu.

Ông Salman bin Ebrahim Al Khalifa bày tỏ tin tưởng rằng, thành tích giành Huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ trở thành nguồn động lực quan trọng, tạo đà để bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng tới những cột mốc thành công mới trong tương lai.

Trước đó, tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ủy ban Thi đấu FIFA cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029, Ủy viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC, đã tham gia công tác tổ chức và cùng trao giải trong trận chung kết của giải đấu.

Theo nhandan.vn

