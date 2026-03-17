Chuẩn bị chu đáo, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử

LTS: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã trao đổi với đồng chí Đặng Mai Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bước đầu của cuộc bầu cử, những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phóng viên: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có nhiều điểm mới, được tổ chức trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả cuộc bầu cử lần này?

Đồng chí Đặng Mai Sơn trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Đồng chí Đặng Mai Sơn: Đây là kỳ bầu cử đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Các mốc thời gian trong quy trình bầu cử như hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử, giải quyết khiếu nại... được điều chỉnh rút ngắn để phù hợp với ngày bầu cử mới 15/3/2026.

Mặc dù thời gian chuẩn bị không dài, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Điều đáng ghi nhận là cử tri trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia bỏ phiếu. Không khí ngày bầu cử diễn ra phấn khởi, nghiêm túc, trật tự và an toàn; quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện rõ nét.

Theo tổng hợp đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh có 2.749.248/2.751.667 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,91%, trong đó 87/148 xã có 100% cử tri đi bầu cử. Kết quả bước đầu cho thấy công tác chuẩn bị chu đáo và phương án tổ chức phù hợp với thực tiễn địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Cụ Nguyễn Văn Lại và cụ Phạm Chính Được, khu 3 Hương Nộn, xã Tam Nông là những cử tri cao tuổi vinh dự được bỏ những lá phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử. Ảnh: Phương Thanh

Phóng viên: Theo đồng chí, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh?

Đồng chí Đặng Mai Sơn: So với các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ trước đây, cuộc bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Cuộc bầu cử được tổ chức ngay sau khi Đại hội XIV kết thúc, do đó có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta (1946) - sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Thông qua bầu cử, cử tri trực tiếp lựa chọn những người tiêu biểu, đủ phẩm chất và năng lực để đại diện cho mình tham gia các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, có chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao. Ở địa phương, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và thực hiện chức năng giám sát.

Những đại biểu HĐND và đại biểu Quốc hội là những người được Nhân dân ủy quyền thay mình quyết định những vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND. Vì vậy, mỗi lá phiếu của cử tri thể hiện sự tin tưởng và gửi gắm quyền làm chủ của mình cho những người đại diện. Các đại biểu được bầu sẽ thay mặt Nhân dân tham gia quyết định các chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những cử tri trẻ xã Phùng Nguyên lần đầu được tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Phóng viên: Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm nào để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn?

Đồng chí Đặng Mai Sơn: Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 -2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, dân chủ, đúng luật và an toàn, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã sớm xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo triển khai đồng bộ ở tất cả các khâu.

Trước hết là quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương; ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để các địa phương thống nhất thực hiện. Công tác hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Tỉnh cũng chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bầu cử các cấp, dự kiến kịch bản cần xử lý khi xảy ra các tình huống trước, trong và sau ngày bầu cử; kỹ năng thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin báo cáo về bầu cử, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổng hợp và báo cáo kết quả.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức như: thông tin trên các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở UBND và nhà văn hóa; lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, thôn, sinh hoạt đoàn thể; tuyên truyền trực tiếp tới từng gia đình và thông qua các nhóm Zalo cộng đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh mạng, chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc; đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Đặc biệt, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đôn đốc, đánh giá tiến độ, chất lượng theo từng giai đoạn của cuộc bầu cử; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; không để phát sinh điểm nóng, không để các thế lực xấu lợi dụng vấn đề bầu cử để xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định tình hình.

Ông Đinh Văn Xuẩn - người uy tín ở xóm Cò Xa, xã Tiền Phong cùng cử tri của xóm đi thuyền trên lòng hồ Hòa Bình đến điểm bỏ phiếu.

Phóng viên: Theo đồng chí, những bài học kinh nghiệm quan trọng rút ra từ cuộc bầu cử lần này là gì?

Đồng chí Đặng Mai Sơn: Có thể khẳng định cuộc bầu cử đã thành công toàn diện, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng.

Trước hết là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân.

Thứ hai là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Thứ ba là làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Thứ tư là thực hiện nghiêm túc quy trình công tác nhân sự, từ hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đến việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, vận động bầu cử; đồng thời tổ chức tốt việc tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức phụ trách bầu cử, đặc biệt là các tổ bầu cử ở cơ sở.

Cuối cùng là chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của cử tri; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Để tạo điều kiện cho những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thực hiện quyền công dân, các thành viên Tổ bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 35 (tổ dân phố 18), phường Vĩnh Phúc đã mang hòm phiếu phụ tới tận bệnh viện phục vụ việc bỏ phiếu.

Phóng viên: Nhiệm vụ tiếp theo của Ủy ban Bầu cử tỉnh những ngày tới là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Mai Sơn: Ngay sau ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh tập trung tổng hợp kết quả và hoàn thiện các biên bản bầu cử, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tiếp tục rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) và thực hiện các bước tiếp theo để công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu trúng cử theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ tổ chức đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; rút kinh nghiệm từ tỉnh đến địa phương, làm cơ sở cho việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Dự kiến, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả cuộc bầu cử trước ngày 25/3.

Không khí náo nức trong ngày bầu cử tại Khu vực bầu cử số 18, đơn vị bầu cử số 3, phường Việt Trì.

Sau khi hoàn tất việc công bố kết quả và xác nhận tư cách đại biểu, tỉnh sẽ tổ chức tổng kết cuộc bầu cử. Tiếp đó, tổ chức kỳ họp đầu tiên theo đúng hướng dẫn của Trung ương về việc tổ chức Kỳ họp thứ nhất, HĐND các cấp.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đinh Vũ (thực hiện)