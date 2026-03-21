Công an xã Hy Cương chủ động bảo đảm an ninh, an toàn các lễ hội đầu xuân

Với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), Công an xã Hy Cương đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân và du khách thập phương tham gia các lễ hội đầu xuân tại địa phương, đặc biệt là Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Công an xã Hy Cương kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại các cửa hàng trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Với phương châm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ”, Công an xã đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; huy động tối đa lực lượng, phương tiện; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo chỉ đạo của Công an tỉnh.

Song song với đó, Công an xã tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là tại các khu vực trọng điểm. Nhờ vậy, nhiều vụ việc liên quan đến trật tự xã hội đã được phát hiện, xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp.

Sau 3 tháng thực hiện cao điểm, Công an xã Hy Cương đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra; nhiều vụ việc liên quan đến trật tự xã hội được phát hiện, xử lý kịp thời. Điển hình, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16/12/2025, trong quá trình tuần tra tại khu 3A Chu Hóa, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, đối tượng khai tên Nguyễn Trọng Tài (sinh năm 1991, trú tại khu 3A Chu Hóa) đang thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến. Qua xác minh, Tài đã nhiều lần giao dịch đánh bạc trên ứng dụng “Tele” với tổng số tiền gần 80 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng Vietcombank. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định. Việc phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm như vậy không chỉ góp phần răn đe mà còn giữ vững ổn định tình hình an ninh trên địa bàn.

Công an xã phối hợp với Kiểm lâm kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đặc biệt, vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, khi các hoạt động lễ hội trên địa bàn diễn ra sôi động, lượng du khách tăng cao, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng phương án bảo đảm ANTT chi tiết, sát thực tế. 100% cán bộ, chiến sĩ được phân công ứng trực; các chốt kiểm soát được bố trí tại những vị trí trọng yếu như cổng Khu di tích, bãi gửi xe, các tuyến giao thông chính.

Không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách chấp hành các quy định; phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các hộ kinh doanh, điểm dịch vụ.

Công an xã Hy Cương phối hợp giải tỏa hành lang bảo đảm TTATGT các lễ hội đầu xuân.

Thượng tá Tạ Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Hy Cương cho biết: Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, từ giữa tháng 12/2025 đến nay, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, tổ chức 12 lượt tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; bố trí 6 chốt trực tại các khu vực trọng điểm thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, qua đó bảo đảm an toàn tuyệt đối về ANTT.

Theo Trưởng Công an xã Hy Cương, hiện nay đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp với các lực lượng quân sự, tổ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Công an xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh, điểm trông giữ phương tiện chấp hành nghiêm quy định; không để xảy ra tình trạng chèo kéo, nâng giá dịch vụ; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ.

Sự chủ động, quyết liệt và trách nhiệm của lực lượng Công an xã Hy Cương đã và đang góp phần quan trọng tạo nên một môi trường lễ hội an toàn, văn minh. Nhờ đó, mỗi người dân, mỗi du khách khi về với Đền Hùng không chỉ mang theo lòng thành kính, mà còn cảm nhận được sự yên tâm, trọn vẹn trong hành trình hướng về cội nguồn.

Huy Thắng