Coros Pace 4 Pro có gì mới? Điểm danh loạt nâng cấp đáng giá cho runner

Coros Pace 4 Pro là mẫu smartwatch chạy bộ mới với màn hình AMOLED 1,47 inch, khung viền titan và mặt kính sapphire. Theo Coros, đồng hồ cho thời lượng pin tới 60 giờ ở chế độ GPS, đủ cho nhiều buổi chạy dài trước khi cần sạc lại. Thiết bị còn có loa ngoài, hỗ trợ nghe gọi rảnh tay và bộ nhớ 32 GB để lưu bản đồ ngoại tuyến.

Coros Pace 4 Pro có gì mới so với Coros Pace Pro?

So với Coros Pace Pro, mẫu Coros Pace 4 Pro được nâng cấp rõ ở phần hiển thị, chất liệu hoàn thiện và thời lượng pin khi dùng GPS. Ba thay đổi này hướng tới runner tập ngoài trời, chạy đường dài và cần xem nhanh chỉ số trên cổ tay.

Màn hình AMOLED 1,47 inch lớn hơn, độ sáng 3.500 nit

Coros Pace 4 bản Pro dùng màn hình AMOLED 1,47 inch 466 × 466 pixel, lớn hơn màn hình 1,3 inch của Coros Pace Pro, giúp bạn liếc nhanh pace và nhịp tim khi đang chạy. Độ sáng tối đa của màn hình đồng hồ đạt 3.500 nit, cao hơn mức 1.500 nit trên Pace Pro, nhờ đó các chỉ số vẫn hiển thị rõ khi chạy dưới nắng.

Màn hình sáng 3.500 nit, xem chỉ số rõ dưới trời nắng

Ở điều kiện thiếu sáng, tính năng tự điều chỉnh độ sáng của đồng hồ hạ độ sáng màn hình xuống 2 nit để hạn chế chói mắt khi chạy sáng sớm hoặc buổi tối. Nếu thường tập vào buổi trưa trên đường chạy ngoài trời, người dùng sẽ thấy rõ khác biệt của mức sáng 3.500 nit khi lên đời từ Pace Pro.

Khung viền titan và mặt kính sapphire cho đồng hồ

Coros Pace 4 Pro chuyển sang khung viền bằng hợp kim titan TC4 phủ PVD cao cấp thay cho viền nhựa trên Coros Pace Pro, giúp phần viền đồng hồ cứng cáp hơn khi va chạm nhẹ trong lúc tập. Mặt kính của Pace 4 Pro cũng được nâng từ kính khoáng lên kính sapphire phủ tràn cạnh, giúp hạn chế trầy xước khi chạy địa hình.

Phần thân của Coros Pace 4 phiên bản Pro dày 11,8 mm, bằng với Coros Pace 4 bản tiêu chuẩn, nên thiết bị vẫn đeo gọn dưới tay áo khi tập luyện hoặc đi làm. Nếu thường chạy trail hoặc đeo đồng hồ cả ngày, người sử dụng sẽ thấy bộ khung titan và kính sapphire đáng giá hơn so với viền nhựa, kính khoáng trên Pace Pro.

Pin 60 giờ GPS cho các buổi chạy đường dài

Coros Pace 4 Pro cho thời lượng pin tới 60 giờ ở chế độ GPS, cao hơn mức 38 giờ của Coros Pace Pro, đủ để runner trải qua cả tuần tập nặng chỉ với một lần sạc. Theo Coros, thời lượng pin của từng chế độ GPS trên đồng hồ thông minh này có thể thay đổi tùy cài đặt và số tính năng bật cùng lúc, cụ thể như sau:

Chế độ HIGH GPS: Pin đạt 60 giờ khi tắt màn hình Always-On và 45 giờ khi bật Always-On, phù hợp các buổi chạy dài nhiều giờ.

Chế độ MAX GPS: Pin đạt 40 giờ khi tắt Always-On và 30 giờ khi bật, dành cho lúc cần ưu tiên độ chính xác định vị.

Đồng hồ duy trì 45 giờ GPS ngay cả khi bật Always-On

Coros Pace 4 Pro khác gì Coros Pace 4 bản tiêu chuẩn?

Coros Pace 4 Pro khác Coros Pace 4 bản tiêu chuẩn ở màn hình lớn hơn, khung viền bằng titan và thời lượng pin GPS dài hơn. Bốn điểm so sánh chính giữa hai mẫu đồng hồ Coros này gồm:

Màn hình: Pace 4 Pro có màn hình AMOLED 1,47 inch, lớn hơn mức 1,2 inch của Pace 4, nên hiển thị được nhiều chỉ số hơn.

Pin GPS: Pace 4 Pro đạt 60 giờ ở chế độ HIGH GPS, cao hơn mức 41 giờ của Pace 4, nên đủ cho các buổi chạy dài hơn.

Khung viền: Pace 4 Pro dùng viền titan TC4, trong khi bản trắng tiêu chuẩn của Pace 4 dùng viền nhựa gia cố sợi.

Độ dày: Cả hai đồng hồ cùng dày 11,8 mm, nên độ dày không phải điểm khác biệt khi bạn chọn giữa hai mẫu.

Mua đồng hồ Coros Pace 4 Pro chính hãng tại CellphoneS

Bạn có thể mua đồng hồ Coros Pace 4 Pro chính hãng tại CellphoneS với hai lựa chọn dây cao su và dây nylon, mỗi bản đều có màu đen và màu trắng. Giá bán tháng 10/2026 của Coros Pace 4 bản Pro tại CellphoneS là 13.850.000 đồng, áp dụng chung cho cả hai phiên bản dây.

Hai màu đen, trắng cho cả bản dây cao su và nylon.

Khi thanh toán, người mua được hỗ trợ trả góp 0% và có thể yêu cầu xuất hóa đơn VAT cho đơn hàng. Đặt mua Coros Pace 4 phiên bản Pro ngay trên website CellphoneS để nhận thêm ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên và thành viên Smember theo từng thời điểm!

Coros Pace 4 Pro nâng cấp đúng những điểm runner cần với màn hình sáng hơn, khung viền titan cùng thời lượng pin GPS dài hơn Pace Pro. Đồng hồ thông minh này phù hợp với người chạy đường dài, chạy địa hình. Nếu muốn có loa ngoài và bộ nhớ 32GB chứa bản đồ ngoại tuyến, Coros Pace 4 bản Pro là lựa chọn đáng cân nhắc.

Nguồn: cellphones.com.vn