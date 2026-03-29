Cuộc hẹn với tháng Ba - Món quà đặc biệt tối nay trên VTV3

Cuộc hẹn với tháng Ba lên sóng lúc 20h00 tối nay (29/3) trên VTV3 đưa hình ảnh của nhiều chương trình, nghệ sĩ, MC từng xuất hiện trên kênh VTV3 quay trở lại.

Kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của VTV3 (31/3/1996 - 31/3/2026), Ban Văn hoá - Giải trí, Đài THVN thực hiện chương trình đặc biệt Cuộc hẹn với tháng Ba. Chương trình nghệ thuật - giải trí được dàn dựng với nhiều yếu tố sáng tạo và bất ngờ, kết hợp âm nhạc, sân khấu, những câu chuyện tưởng chừng quen thuộc của truyền hình trong một không gian trình diễn mới mẻ, giàu cảm xúc.

Ý tưởng “cuộc hẹn” xuất hiện xuyên suốt chương trình: từ Cuộc hẹn đầu tiên, Cuộc hẹn với âm nhạc, Cuộc hẹn với tiếng cười, Cuộc hẹn với Gameshow đến Cuộc hẹn với văn hoá lịch sử... Các điểm chạm này sẽ lần lượt đưa khán giả đi qua những dấu mốc đáng nhớ của kênh VTV3, gọi tên bằng những chương trình, người dẫn, nghệ sĩ, khách mời.

Khán giả sẽ gặp lại các thế hệ người dẫn chương trình của VTV3 như: Lại Văn Sâm, Long Vũ, Diễm Quỳnh, Quốc Khánh, Ngọc Huy, Thái Trang...

Khán giả có dịp gặp lại với những ca khúc từng xuất hiện trên kênh sóng VTV3 với bản phối mới mang màu sắc hiện đại, trẻ trung: “Hà Nội 12 mùa hoa”, Mashup Sao Mai: “Tiếng đàn bầu - Ôi quê tôi”, “Tìm lại giấc mơ”, “Người ơi người ở đừng về”, “Son”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Vinh quang đang chờ ta”, “Tinh hoa Việt Nam”... Dàn khách mời là nhiều gương mặt để lại dấu ấn trong thời gian gần đây: Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến...

Nhiều ca sĩ nổi tiếng sẽ mang những phần trình diễn ấn tượng đến với nhiều thế hệ khán giả yêu mến kênh VTV3.

Một chương trình quen thuộc là “Gặp nhau cuối năm” cũng sẽ “tái xuất” với tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ”. Các nghệ sĩ cho biết họ luôn mong muốn sáng tạo, cống hiến, lồng ghép những thông điệp mới trên nền những tình huống quen thuộc, điều mà khán giả truyền hình luôn mong đợi.

Một trong những tiết mục khán giả chờ đợi của “Cuộc hẹn với tháng Ba”.

Ngày 31/3 - ngày kỷ niệm phát sóng đầu tiên luôn là một sự kiện quan trọng với mỗi người làm truyền hình VTV3. Đó là thời khắc hàng trăm trái tim cùng chung nhịp đập, cùng hướng về những dấu mốc đã để lại ký ức đẹp đối với nhiều thế hệ khán giả và mong muốn tiếp tục bước đi trên những chặng đường mới.

Theo vtv.vn


Bài hát chủ đề World Cup 2026 bị chê dở tệ

2026-03-27 06:19:00

Người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu tranh luận dữ dội sau khi FIFA công bố ca khúc đầu tiên cho World Cup 2026. Bài hát "Lighter" của Jelly Roll không nhận được sự đón nhận như kỳ vọng.

Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam

2026-03-26 07:00:00

Việt Nam chính thức được lựa chọn là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss World lần thứ 75, đánh dấu lần đầu tiên đấu trường nhan sắc lâu đời và uy tín này được tổ chức tại Việt Nam.

