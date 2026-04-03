“Đại chiến” tháng 4

Phòng vé vừa lập kỷ lục quý I với hơn 1.109 tỷ đồng, điện ảnh Việt đã bước vào “đại chiến” tháng 4 với gần 10 tác phẩm ra rạp, cạnh tranh trực diện từng suất chiếu và khán giả. Tuy sôi động, mùa phim lễ 30/4 nói riêng và nửa cuối năm 2026 nói chung chưa có tác phẩm bứt phá thị trường.

Đại chiến mùa phim Tết thứ hai

Từ đầu tháng 4 đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, phòng vé Việt bước vào nhịp cao điểm mới khi loạt phim nội địa nối nhau ra rạp. Mở màn là Song hỷ lâm nguy (3/4), tiếp đó Bẫy tiền: Cú lừa tiền tỷ (10/4), trước khi bước vào cao điểm ngày 24/4 với bốn phim cùng lúc là Trùm sò, Anh hùng, Heo năm móng và Đại tiệc trăng máu 8.

Đợt phim khép lại vào 30/4 với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Nhìn chung, việc Lý Hải rút lui khiến cục diện cuộc đua thay đổi. Mùa phim năm nay không đạo diễn nào nắm chắc phần thắng, vừa cạnh tranh gắt gao suất chiếu, vừa phải tận dụng chiến lược truyền thông để bán vé.

Trong ma trận phim Việt ồ ạt đổ bộ tháng 4, hai bộ phim đề tài tâm lý - giật gân là Đại tiệc trăng máu 8 và Anh hùng (cùng ra rạp ngày 24/4) khả năng thắng lớn.

Với Đại tiệc trăng máu 8, lợi thế nằm ở quy mô và độ nhận diện. Bộ phim sở hữu ê-kíp quen thuộc của thị trường (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn) cùng dàn diễn viên đông đảo, trải dài nhiều thế hệ như Vân Sơn, Hồng Ánh, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát...

8 bộ phim cạnh tranh mùa phim 30/4, chia đều miếng bánh doanh thu.

Tại buổi showcase, đạo diễn nói anh chơi tất tay cho dự án ra rạp dịp 30/4. Phan Gia Nhật Linh kỳ vọng mang lại bộ phim đánh đố khán giả, từ khó chịu chuyển sang hấp dẫn, nhưng khán giả phải chịu ngồi lại đến cuối chương trình.

Anh hùng lại thu hút sự quan tâm của khán giả bằng đề tài lừa đảo từ thiện. Sự xuất hiện của hai bảo chứng phòng vé Thái Hòa và Hồng Ánh được nhiều người đặt niềm tin vào để “xuống tiền” ra rạp dịp 30/4.

Xét theo thể loại, kinh dị tiếp tục là nhóm chiếm lợi thế về tốc độ tiếp cận khán giả. Heo năm móng đến từ ê-kíp của Võ Thanh Hòa (liên tiếp có hai dự án linh dị thành công phòng vé gồm Quỷ cẩu và Linh miêu: Quỷ nhập tràng).

Trực tiếp nhảy vào cuộc đua dịp lễ 30/4-1/5, rất khó để Heo năm móng tiệm cận mức 150 tỷ đồng của Linh miêu, khi phòng vé sắp tới chứng kiến hàng loạt đạo diễn cạnh tranh miếng bánh doanh thu.

Ở nhóm hài - gia đình, Song hỷ lâm nguy và Trùm sò hướng đến tệp khán giả rộng với công thức giải trí quen thuộc. Song hỷ lâm nguy quy tụ dàn diễn viên đông fan (MisThy) cùng sự trở lại điện ảnh của Dustin Nguyễn.

Trùm sò đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đức Thịnh ở cùng lúc ba vai trò diễn viên chính, đạo diễn và cả biên kịch. Sau 6 năm tạm rút lui, Đức Thịnh thể hiện rõ tham vọng ngày trở lại, khi mời Hoa hậu Mai Phương, diễn viên sóng giờ vàng Doãn Quốc Đam và cả diễn viên trăm tỷ Phương Nam (Tạ "Mưa đỏ") quy tụ trong cùng dự án.

Dù cuộc đổ bộ trông nhộn nhịp, nhưng đánh giá ban đầu cho thấy không có dự án nào đủ vượt trội để áp đảo toàn thị trường. Một số phim dễ dàng thể chạm mốc 100 tỷ đồng nếu giữ được sức hút ổn định, nhưng khả năng vượt mốc 200 tỷ đồng là điều còn bỏ ngỏ.

Trông chờ gì sau mùa phim Tết phá kỷ lục?

Kết thúc quý I, điện ảnh Việt xác lập cột mốc mới khi tổng doanh thu đạt khoảng 1.109 tỷ đồng, vượt mốc 1.108 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Đây là quý I ăn khách nhất trong lịch sử phòng vé Việt, cho thấy sức mua của khán giả vẫn duy trì ở mức cao sau giai đoạn phục hồi.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ một số ít “đầu tàu”. Thỏ ơi dẫn đầu với 449 tỷ đồng và vẫn đang trụ rạp, bỏ xa phần còn lại. Nhóm phim trăm tỷ gồm Quỷ nhập tràng 2 (126 tỷ đồng), Tài (111 tỷ đồng), Nhà ba tôi một phòng (110 tỷ đồng), Báu vật trời cho (103 tỷ đồng) tạo nền doanh thu ổn định.

Trong khi đó, Con kể ba nghe (55 tỷ đồng), Cảm ơn người đã thức cùng tôi (43 tỷ đồng), Mùi phở (40 tỷ đồng) duy trì mức trung bình, trong khi nhiều phim khác dừng ở ngưỡng thấp.

Một số phim vẫn đang khai thác suất chiếu như Thỏ ơi, Báu vật trời cho, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Nhà mình đi thôi, Tài, Quỷ nhập tràng 2, Bus, Hẹn em ngày nhật thực. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng của quý I chưa hoàn toàn khép lại, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp với các phim mới ra rạp trong tháng 4.

Chính việc tiếp tục lập kỷ lục trong quý I gây áp lực lên thị trường nửa cuối năm 2026. Bởi, tháng 4 dù dày đặc phim nhưng lại thiếu dự án đủ sức tạo đột phá tương tự Thỏ ơi.

Sau cao điểm tháng 4, thị trường phim Việt bước vào giai đoạn phát hành kéo dài đến cuối năm với mật độ dày. Từ tháng 5 trở đi, lịch ra rạp gần như được lấp kín, song thiếu những cụm phim đủ mạnh để tạo thành “điểm rơi” doanh thu rõ rệt.

Mở đầu giai đoạn này là Thẩm mỹ viện âm phủ (8/5, tâm lý - kinh dị) và Một thời ta đã yêu (15/5, tình cảm). Tiếp nối sau đó là Ốc mượn hồn (5/6, tâm lý), Madames Thanh Sắc và Trại buôn người (26/6, tâm lý - giật gân) tiếp tục duy trì nhịp phát hành. Đây là giai đoạn thị trường vận hành theo hướng giữ nhiệt, với các dự án tầm trung nối nhau ra rạp.

Thám tử Kiên 2 và Trại buôn người có khả năng thành công phòng vé, nhưng không thể bùng nổ thị trường như hiện tượng Mưa đỏ.

Dòng phim gia đình gần như hạ nhiệt sau mùa Tết, chỉ còn một số phim như Lên hương (2/10, đạo diễn Khương Ngọc), Một thời ta đã yêu (15/5) và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (25/12). Đây vẫn là dòng phim có tệp khán giả riêng, nhưng khó tạo đột phá nếu không có yếu tố nổi bật về kịch bản hoặc diễn viên.

Đáng chú ý nhất là sự giảm nhiệt của dòng phim hành động. Sau Tài, gần như không có thêm đại diện đáng kể cho đến Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (28/8). Khoảng trống kéo dài này cho thấy sự thận trọng của nhà sản xuất với thể loại có chi phí cao và rủi ro lớn.

Bước sang quý IV, thị trường bắt đầu tăng tốc với các dự án như Thám tử Kiên 2: Lời nguyền hoàng kim và Người được chọn (4/12), trước khi khép lại năm bằng Nghỉ hè sợ nghỉ hưu và Cao thủ bi a: Đại chiến với quỷ dữ (25/12). Đây được xem là giai đoạn có khả năng tạo cú hích doanh thu, tương tự vai trò của mùa Tết.

Chỉ tính riêng những bộ phim đã lên lịch sẵn, 15 bộ phim nối đuôi chờ ra rạp. Thị trường rộn ràng, lịch phát hành dày, đa dạng thể loại nhưng rất khó tìm được những tác phẩm kỷ lục như Mai hayMưa đỏ. Nhiều phim tầm trung cùng cạnh tranh khiến miếng bánh doanh thu "khó xơi" hơn.

Tại Hội nghị đối tác chiến lược ngành điện ảnh, chuyên gia công bố phòng vé năm 2025 đạt mức kỷ lục gần 5.600 tỷ đồng, trong đó phim Việt chiếm 62% (khoảng 3.500 tỷ đồng). Với tình hình doanh thu quý I chỉ đạt khoảng 1.109 tỷ đồng, thị trường sắp tới thiếu vắng tác phẩm bùng nổ, phòng vé năm nay khó vượt kỷ lục của mùa phim đầy rực rỡ năm 2025.

