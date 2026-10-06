Đại hội đại biểu Hội Nghiên cứu sưu tầm cổ vật tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 6/10, Hội Nghiên cứu sưu tầm cổ vật tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031, với 46 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nghiên cứu sưu tầm cổ vật tỉnh Phú Thọ từng bước duy trì nền nếp sinh hoạt; tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi kiến thức về cổ vật, giao lưu hiện vật giữa các nhà sưu tập. Hội đã tổ chức cho hội viên tham quan, học tập tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bảo tàng trong và ngoài tỉnh.

Hội cũng duy trì mối quan hệ phối hợp với các bảo tàng trong hoạt động chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, góp phần bảo vệ và gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương.

Cuối năm 2025, Hội đã tổ chức sáp nhập Hội Nghiên cứu sưu tầm cổ vật tỉnh Phú Thọ và Hội Nghiên cứu sưu tầm cổ vật Vĩnh Phúc, nâng tổng số hội viên chính thức và hội viên liên kết lên gần 100 người.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nghiên cứu sưu tầm cổ vật tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hội viên và mở rộng các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, giao lưu, trao đổi hiện vật.

Hội phấn đấu trong nhiệm kỳ có 60% các chi hội trực thuộc có quỹ hoạt động; tổ chức từ 1 đến 2 cuộc trưng bày chuyên đề; duy trì hiệu quả hoạt động của “Chợ phiên đồ xưa” và mở thêm một địa điểm mới trên địa bàn tỉnh.

Hội cũng đặt mục tiêu kết nạp từ 15 đến 20 hội viên, chú trọng chất lượng hội viên, bảo đảm các tiêu chuẩn về tư cách, đạo đức và trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm cổ vật.

Bên cạnh hoạt động sưu tầm, Hội tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức, hội và câu lạc bộ có cùng lĩnh vực trong và ngoài tỉnh; tạo điều kiện để hội viên giao lưu, trao đổi hiện vật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, sưu tầm.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nghiên cứu sưu tầm cổ vật tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Lê Văn Mai tái đắc cử chủ tịch Hội Nghiên cứu sưu tầm cổ vật tỉnh.

Thu Thủy - Đức Thiện