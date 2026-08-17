DANAGO khẳng định vị thế công ty du lịch Đà Nẵng uy tín năm 2026

DANAGO tiếp tục củng cố vị thế vững chắc trong danh sách các công ty du lịch Đà Nẵng uy tín năm 2026, nhờ sự nâng chuẩn liên tục về chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành.

Trong bối cảnh ngành du lịch Đà Nẵng đang phát triển sôi động và cạnh tranh gay gắt, DANAGO chọn cách ghi dấu ấn bằng sự minh bạch pháp lý tuyệt đối, khả năng tổ chức các chương trình MICE quy mô lớn và tiên phong ứng dụng công nghệ số toàn diện.

DANAGO đồng hành cùng đoàn Mipec Palace & Promex Center trong chương trình team building.

Sự tín nhiệm trọn vẹn từ đông đảo du khách, cùng hơn 100 bài viết trên các cơ quan báo chí, chính là minh chứng thuyết phục cho vị thế của thương hiệu lữ hành Đà Nẵng chuyên nghiệp mà DANAGO từng bước xây dựng.

Minh bạch pháp lý và sự khẳng định của hơn 50 cơ quan báo chí

Một trong những yếu tố cốt lõi giúp DANAGO xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng chính là sự minh bạch pháp lý tuyệt đối.

Đơn vị này sở hữu đầy đủ Giấy phép lữ hành nội địa (số GP: 48-0069/2022/SDL-GP LHND), Giấy phép lữ hành quốc tế (số GP: 48-0564/2026/CDLQGVN-GP LHQT), cùng Chứng nhận sở hữu trí tuệ. Toàn bộ giấy tờ pháp lý đều được họ công bố đầy đủ và rõ ràng ngay trên hệ thống Website chính thức.

Đây không chỉ là những “giấy thông hành” pháp lý bắt buộc, mà còn là lời cam kết trách nhiệm, giúp du khách và đối tác hoàn toàn an tâm khi lựa chọn DANAGO cùng đồng hành trên mọi hành trình.

Hệ thống pháp lý minh bạch giúp DANAGO khẳng định sự uy tín trên thị trường lữ hành.

Không chỉ chinh phục lòng tin của du khách, năng lực và sự uy tín của DANAGO còn thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông, báo chí. Đã có các cơ quan báo chí danh tiếng đưa tin về đơn vị này, tiêu biểu như Báo Thanh Niên, Báo Đà Nẵng, Báo Phú Thọ, Báo Thanh Hóa, Báo Hà Tĩnh, Báo An Giang, Báo Đồng Nai...

Sự hiện diện dày đặc và nhất quán trên các kênh truyền thông chính thống chính là minh chứng cho quy mô, tính chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của DANAGO. Điều đó chứng tỏ rằng họ không chỉ được khách hàng tin chọn, mà còn được giới truyền thông công nhận.

DANAGO liên tục tổ chức thành công các đoàn MICE quy mô lớn

Song hành cùng nền tảng pháp lý minh bạch, thì năng lực tổ chức các chương trình MICE quy mô lớn chính là “át chủ bài” giúp DANAGO xây dựng chỗ đứng vững chắc của một đơn vị lữ hành và sự kiện tiêu biểu ở miền Trung.

Dấu ấn nổi bật trong chuỗi hoạt động năm 2026 của họ là chương trình MICE 3 ngày 2 đêm, phục vụ hơn 250 thành viên Hukan Việt Nam tại Đà Nẵng vào tháng 7-2026. Hành trình được DANAGO thiết kế trọn vẹn, đã mang đến những trải nghiệm thăng hoa cùng sự hài lòng tuyệt đối cho toàn thể đoàn khách.

Đoàn 250 khách Hukan Việt Nam check-in tại Bà Nà Hills.

Uy tín của DANAGO còn thể hiện rõ qua danh sách dài các hợp đồng được ký kết liên tục với các tổ chức và doanh nghiệp. Có thể kể đến các hành trình nổi bật như đoàn quốc tế Rong Bao – Đài Loan (135 khách), đoàn Mipec Palace & Promes Center (130 khách), đoàn PARAMAX (120 khách), Trường Bưu điện Đà Nẵng II (100 khách)...

Tiên phong chuyển đổi số và nguyên tắc “3 Không” trong cam kết chất lượng

Nắm bắt nhanh nhạy dòng chảy công nghệ, DANAGO không đứng ngoài cuộc đua chuyển đổi số mà chủ động đẩy mạnh ứng dụng toàn diện mô hình du lịch số vào từng khâu trong quy trình dịch vụ.

Mọi công đoạn từ tư vấn, tra cứu lịch trình, đăng ký tour cho đến thanh toán trực tuyến của họ đều được tối ưu hóa trên nền tảng số. Việc đón đầu xu hướng này đã giúp đơn vị rút ngắn tối đa khoảng cách tương tác, biến trải nghiệm đặt dịch vụ của du khách trở nên nhanh chóng và tiện lợi chỉ qua vài cú chạm.

DANAGO tổ chức gala dinner hoành tráng cho đoàn PARAMAX.

Điểm cộng lớn giúp DANAGO chiếm trọn cảm tình của khách hàng là chính sách giá tour rõ ràng và minh bạch. Đơn vị này cam kết thực thi chính xác 100% các hạng mục dịch vụ đã thống nhất trong hợp đồng – từ tiêu chuẩn khách sạn, thực đơn nhà hàng, chất lượng xe đưa đón cho đến thái độ phục vụ của hướng dẫn viên.

DANAGO kiên quyết theo đuổi nguyên tắc: không chi phí ẩn – không phát sinh phụ phí – không mập mờ dịch vụ. Chuẩn mực kinh doanh này đã trở thành lời cam kết danh dự, đồng hành cùng DANAGO trên mọi chặng đường phát triển.

Hài lòng tuyệt đối với 100% đánh giá 5 sao trên Google Maps

Tính đến tháng 8-2026, DANAGO tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi vượt cột mốc 800 đánh giá 5 sao trên Google Maps, khẳng định niềm tin vững chắc trong lòng du khách.

Đội ngũ DANAGO đồng hành tận tâm, phục vụ chuyên nghiệp.

Phản hồi thực tế từ các du khách đã phần nào cho thấy rõ năng lực điều hành của đơn vị. Du khách Thùy Như hào hứng chia sẻ: “Giá vé hợp lý, tư vấn nhiệt tình, DANAGO rất xứng đáng là một trong những công ty du lịch uy tín tại Đà Nẵng.”

Đáng chú ý, khả năng vận hành đoàn MICE đông người của DANAGO cũng được du khách Phước Duy đánh giá cao: “Dù đoàn lên tới 250 khách nhưng đơn vị vẫn phân bổ nhân sự hợp lý và chăm sóc rất cẩn thận.”

Song song đó, du khách Hoa Ngọc cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự chu đáo của đội ngũ: “Hướng dẫn viên và bác tài luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người suốt lịch trình, mang lại cho tôi những kỷ niệm tuyệt vời.”

Bên cạnh các thương hiệu tên tuổi như VINAGO, DNG Travel, DANACAR... thì DANAGO vẫn tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ chuẩn mực vận hành khác biệt. Doanh nghiệp không chỉ khẳng định vị thế lữ hành dẫn đầu mà còn vững vàng trong danh sách 10 công ty sự kiện Đà Nẵng, hứa hẹn mang lại những hành trình trải nghiệm chất lượng cao cho cộng đồng du khách."

Thông tin công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: 0402118435

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

Website: https://danago.vn & https://danago.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/danago.vn

Điện thoại: 0833-888-404

Đường đi: https://maps.app.goo.gl/E9u4z1UztyswuR5JA