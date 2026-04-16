Đảng viên “nghĩ trước, đi đầu”

Sáp nhập đơn vị hành chính là một “cuộc cách mạng” về tổ chức, mang lại cơ hội tinh gọn bộ máy, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về tư tưởng và sự xáo trộn trong đời sống Nhân dân. Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ đã có sự bứt phá mạnh mẽ nhờ tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Những người mang trên mình huy hiệu Đảng không chỉ là người lãnh đạo mà đã trở thành những “đầu tàu” thực thụ, dám nghĩ trước, làm đầu, đặc biệt trong các phong trào hiến đất làm đường và tiên phong ứng dụng chuyển đổi số.

Kỳ I: “Nghĩ trước” cho việc chung

Vai trò “nghĩ trước, đi đầu”, phát huy tính tiền phong gương mẫu, khơi thông điểm nghẽn của đảng viên là yêu cầu cấp thiết để thực hiện mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là thước đo năng lực, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức của người cộng sản trước những rào cản về thể chế, tư duy và thực tiễn. Thực tế này đang được minh chứng rõ nét bằng nhiều việc làm thiết thực tại cơ sở....

Đảng viên tích cực đi đầu

Sau sáp nhập, nhiều địa phương có địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi yêu cầu về hạ tầng và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngày càng cao. Trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn chế, bài toán đặt ra là làm thế nào để mở rộng giao thông, phát triển kinh tế khi quỹ đất không còn nhiều.

Câu trả lời đã được mở khóa bởi tư duy “nghĩ trước” của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không chờ người dân thắc mắc mới giải thích, cán bộ, đảng viên chủ động xuống cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt tâm tư, vận động, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tại các xã như Lâm Thao, Thanh Ba, Hạ Hòa hay Cẩm Khê... sau sáp nhập, việc quy hoạch lại hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã trở thành ưu tiên hàng đầu. Đảng viên chính là những người đầu tiên nhận thức rõ: Nếu không có hạ tầng đồng bộ, mọi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập sẽ chỉ nằm trên... giấy.

Nhận thức được nhiệm vụ của mình, các đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, “đầu tàu” trong tuyên truyền, vận động Nhân dân và gia đình thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào hiến đất làm đường, tạo ra sự lan tỏa lớn ở các địa phương trong toàn tỉnh.

Tuyến đường Xuân Quang đi Thanh Uyên (xã Hiền Quan) dài hơn 2,1km đang được thi công thuận lợi từ sự vào cuộc thuyết phục vận động hiến đất, làm đường và tạo đồng thuận trong Nhân dân của các cán bộ, đảng viên tại khu dân cư.

Tại phường Vân Phú, với tinh thần vì lợi ích chung của cộng đồng, hơn một trăm hộ dân, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên ở khu 1, 2, xã Phượng Lâu (cũ) đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng, công trình kiên cố; nhiều hộ lùi sâu cả mét, hiến hàng chục mét vuông đất thổ cư để mở rộng đường nhưng vẫn vui vẻ, đồng thuận vì tương lai. Sự đồng thuận ấy không chỉ góp phần thay đổi diện mạo giao thông nông thôn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm gắn bó xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Lê Duy Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Vân Phú cho biết, tuyến đường qua khu 2 Phượng Lâu trước do UBND xã Phượng Lâu (cũ) làm chủ đầu tư; sau khi sáp nhập cơ quan hành chính, công trình được bàn giao về UBND phường Vân Phú quản lý, tiếp tục triển khai thực hiện. Trong quá trình thi công, địa phương luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân, nhất là của cán bộ, đảng viên ở khu dân cư. Nhờ vậy, công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, tiến độ thi công được bảo đảm.

Hết mình vì tập thể

Tại khu dân cư số 7 (thị trấn Hùng Sơn cũ - nay là xã Lâm Thao), ngay sau khi có chủ trương cải tạo, mở rộng tuyến đường từ ngõ 87 đường Lang Liêu đến Đồng Dèo khu 3 (dài gần 800m, là tuyến đường hành lễ thuộc khuôn viên Di tích lịch sử đình Triệu Phú), Chi bộ và Ban công tác khu dân cư, trong đó Mặt trận là nòng cốt đã tổ chức họp dân, thông tin đầy đủ chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công trình, đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các hộ có đất trong diện giải tỏa. Chỉ trong ít ngày, mặt bằng “sạch” theo đúng thiết kế đã được bàn giao cho nhà thầu thi công.

32 hộ dân khu Lâm Nghĩa (xã Lâm Thao), trong đó có nhiều hộ là cán bộ, đảng viên đã đồng thuận dịch rào, hiến đất để mở đường, tạo điều kiện cho địa phương triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo ông Đào Ngọc Thắng - Bí thư Chi bộ khu 7, tuyến đường dân sinh này tồn tại nhiều năm, trong quá trình sinh sống, các hộ dân mở rộng công trình khiến mặt đường ngày càng thu hẹp. Việc giải tỏa, nâng cấp đã được đa số hộ dân, nhất là cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ, nhưng cũng không ít hộ băn khoăn vì phải tháo dỡ tường rào, công trình kiến trúc. “Chúng tôi kiên trì vận động, gặp gỡ từng hộ để giải thích cụ thể. Hộ nào chưa hiểu thì tiếp tục tuyên truyền, giải thích nhiều lần. Hộ có hoàn cảnh khó khăn thì cùng bàn bạc, tìm giải pháp phù hợp. Khi cán bộ, đảng viên làm trước, người dân dần đồng thuận và hưởng ứng” - ông Thắng chia sẻ.

Không chỉ ở khu vực trung du, tại nhiều xã miền núi của tỉnh, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, vai trò của đảng viên trong việc đi đầu được khẳng định bằng tính tiên phong và tinh thần “nghĩ trước, đi đầu”.

Trao đổi với phóng viên, bà Đinh Thị Linh - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Nhồi, xã Trung Sơn thông tin: Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, vai trò của các đảng viên tại khu dân cư đã được khẳng định rõ nét. Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích cây quế, xây dựng mô hình kinh tế đồi rừng; các đảng viên còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hiến đất, đóng góp ngày công cho nhiệm vụ phát triển đời sống nhân dân ở khu dân cư bằng những việc làm thiết thực.

Còn ông Phùng Ngọc Quế, đảng viên Chi bộ khu Dân Chủ, xã Thượng Long chia sẻ: “Trong bất cứ việc gì, đảng viên cũng phải là người làm trước để dân tin và làm theo. Mình làm gương thì lời nói mới có sức thuyết phục”.

Do đó “nghĩ trước, đi đầu” là cách mà đảng viên chi bộ làm gương cho quần chúng và bà con nhân dân noi theo. Từ vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên, xã Thượng Long hiện đã phát triển được hơn 800ha quế và tiếp tục mở rộng diện tích trong thời gian tới.

Theo đảng viên Phùng Ngọc Quế, cây quế đang trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân trong khu, xã xóa đói, giảm nghèo nên các đảng viên luôn trăn trở tìm hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng đầu ra cho sản phẩm không chỉ cho riêng gia đình mình mà còn cho dân bản đang trồng giống cây xóa nghèo này....

Phong trào hiến đất làm đường tại Đất Tổ đã trở thành một điểm sáng nhờ sự gương mẫu của các đảng viên. Thay vì hô hào khẩu hiệu, đảng viên chọn cách “mắt thấy, tai nghe, tay làm” để thuyết phục nhân dân cùng hưởng ứng làm theo. Tại xã Thanh Ba - địa phương điển hình với phong trào “Tự nguyện dịch rào, hiến đất”, nhiều đảng viên lão thành dù đời sống còn khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng phá dỡ tường rào, chặt bỏ cây ăn quả lâu năm để mở rộng đường. Khi người dân thấy đảng viên sẵn lòng hy sinh quyền lợi riêng vì lợi ích chung, họ đã tự nguyện làm theo. Còn tại xã Yên Lập, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, không ít gia đình đảng viên đã hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư. Sự quyết liệt này đã tạo ra hiệu ứng, biến những con đường nhỏ hẹp, lầy lội thành những tuyến đường bê tông rộng rãi, thúc đẩy giao thương phát triển.

Việc “đi đầu” trong các phong trào, việc làm với tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, “nêu gương trong từng việc cụ thể” của từng cán bộ, đảng viên hôm nay không chỉ đơn thuần là sự khẳng định uy tín của Đảng với Nhân dân, mà còn thể hiện tinh thần, ý thức và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân...

(Kỳ II: Đảng viên trẻ - Hạt nhân chuyển đổi số)

