Đảng viên “nghĩ trước, đi đầu”

Kỳ II: Đảng viên trẻ - Hạt nhân chuyển đổi số

Đảng viên trẻ và các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đang là lực lượng nòng cốt, tiên phong và hạt nhân trong công tác chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. Họ đã xung kích ứng dụng công nghệ, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công và sáng tạo các giải pháp số hóa để nâng cao hiệu quả quản lý, kinh tế - xã hội tại cơ sở... Những việc làm cụ thể, thiết thực này đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Tận tâm hướng dẫn Nhân dân

Tại bộ phận “một cửa” của nhiều xã, phường sau sáp nhập, các đảng viên trẻ nhanh chóng thích ứng với mô hình quản lý mới, chủ động cập nhật và sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, số hóa dữ liệu dân cư, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Từ việc hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID đến thanh toán không dùng tiền mặt... đều có dấu ấn của các tổ công nghệ số cộng đồng mà lực lượng nòng cốt là ĐVTN và đảng viên trẻ.

Không chỉ tiên phong trong cải cách hành chính, lực lượng ĐVTN còn tích cực tham gia chuyển đổi số trong phát triển kinh tế. Tại các địa phương có thế mạnh nông nghiệp như Đoan Hùng với cây bưởi, hay Thanh Sơn với cây chè, nhiều đảng viên trẻ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như lắp đặt hệ thống tưới tự động, sử dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Nhiều hợp tác xã do đảng viên trẻ làm chủ đã tiên phong trong việc dán tem truy xuất nguồn gốc (QR Code), góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản Phú Thọ trên thị trường toàn quốc.

Các ĐVTN Trường Đại học Hùng Vương hướng dẫn du khách quét mã QR tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng để tìm hiểu các thông tin chung về lễ hội khi hành hương về Đền Hùng năm 2026.

Đảng viên Nguyễn Thị Mai Linh - Bí thư đoàn phường Thống Nhất cho biết: Phát huy tinh thần xung kích trong tham gia xây dựng xã hội số, thời gian qua, tổ chức đoàn các cấp, cán bộ, ĐVTN đã tích cực thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh vực, nhất là trong khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kiến thức và kỹ năng số hóa của ĐVTN trên địa bàn.

Theo Bí thư đoàn phường Thống Nhất, thời gian qua, ĐVTN đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo như dự án song ngữ “Bảo tồn và quảng bá âm nhạc văn hóa dân tộc Mường trong giai đoạn hội nhập quốc tế”; ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền bầu cử bằng video AI; xây dựng các kênh thông tin số trên nền tảng Facebook, Zalo để tuyên truyền chủ trương, chính sách và tiếp nhận phản ánh của người dân.

Không chỉ xây dựng kênh thông tin số và ứng dụng trong hoạt động đoàn thể bằng việc vận hành fanpage, Zalo, Facebook để tuyên truyền chủ trương, chính sách; lan tỏa thông tin tích cực và tiếp nhận phản ánh của người dân; ĐVTN còn hỗ trợ người dân hướng dẫn cài đặt và sử dụng VNeID; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và triển khai mô hình sáng tạo bằng mã QR phục vụ tuyên truyền lịch sử Đảng bộ, kiểm tra học tập nghị quyết, phản ánh ý kiến người dân... một cách hiệu quả, khẳng định vai trò tích cực, hiệu quả của ĐVTN trong chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là tất yếu. Với vai trò chủ lực trong cuộc cách mạng 4.0, các đảng viên trẻ là ĐVTN đã “đầu tàu” dẫn dắt trong công tác chuyển đổi số tại cơ sở với nhiều đóng góp to lớn, khẳng định vai trò xung kích và sức trẻ với khoa học công nghệ hôm nay.

Tham gia xây dựng “Chính quyền số”

Hiện nay, nhiều đảng viên trong độ tuổi ĐVTN tại Phú Thọ đang giữ vai trò tiên phong trong chuyển đổi số thông qua các hoạt động: sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đổi thẻ đảng viên số, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đội hình “Thanh niên tình nguyện số” do tổ chức Đoàn triển khai đang trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho chính quyền cơ sở trong công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Ngoài hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng thanh toán, mã QR tại các chợ, cơ sở kinh doanh, đội hình “Thanh niên tình nguyện số” còn hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin trên các nền tảng số, nâng cao năng lực số cho cộng đồng.

Tại phường Vĩnh Phúc, phát huy tinh thần xung kích, năng động và nhạy bén với khoa học công nghệ, ĐVTN đã tiên phong đưa chuyển đổi số vào công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và mọi mặt đời sống xã hội.

Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới, tuổi trẻ Vĩnh Phúc đã từng bước khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong công cuộc chuyển đổi số khi chủ động thành lập Đội hình “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” với 32 đoàn viên tiêu biểu. Lực lượng này thường xuyên có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, đội “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” đã hỗ trợ hàng nghìn lượt người dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên phường Vĩnh Phúc tích cực hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường.

Xác định “Đoàn Thanh niên là lực lượng quan trọng, tiên phong trong chuyển đổi số”, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã tập huấn trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn chủ chốt và các ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn đã sáng tạo, triển khai nhiều mô hình, hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần số trong cộng đồng, cùng hệ thống chính quyền đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Nhiều chia sẻ, hiến kế của cán bộ Đoàn, ĐVTN nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện chuyển đổi số ở các địa phương đã được ứng dụng hiệu quả trong việc xây dựng “Chính quyền số”.

Các phong trào hành động cách mạng trong tuổi trẻ Đất Tổ, nhất là lực lượng đảng viên trẻ trong thời gian qua đã định hướng rõ nét vào những lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên như công nghiệp, hạ tầng, logistics, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại... Từ các phong trào đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là góp sức xây dựng “Chính quyền số” để tiếp tục khẳng định vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ cơ sở.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào tháng 12/2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số; khơi dậy tinh thần tự học, làm chủ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ĐVTN để đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Muốn vậy, cần khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn luyện, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong mỗi ĐVTN, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn mới.

Thực tiễn sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh cho thấy, ở đâu đội ngũ đảng viên phát huy tinh thần “nghĩ trước, đi đầu”, ở đó phong trào phát triển mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực. Do đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của đảng viên với tinh thần “gần dân, sát dân”; từng đảng viên cần đổi mới tư duy, không ngừng học tập để làm chủ công nghệ, từ đó dẫn dắt Nhân dân trong kỷ nguyên số. Phải luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết với tinh thần công khai, minh bạch từ đó khẳng định rõ nét hơn vai trò là nhịp cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin liên quan: Đảng viên “nghĩ trước, đi đầu” Sáp nhập đơn vị hành chính là một “cuộc cách mạng” về tổ chức, mang lại cơ hội tinh gọn bộ máy, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về tư tưởng và sự xáo trộn trong đời sống Nhân dân. Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ đã có sự bứt phá mạnh mẽ nhờ tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Những người mang trên mình huy hiệu Đảng không chỉ là người lãnh đạo mà đã trở thành những “đầu tàu” thực thụ, dám nghĩ trước, làm đầu, đặc biệt trong các phong trào hiến đất làm đường và tiên phong ứng dụng chuyển đổi số.

Quốc Hội