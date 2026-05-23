Danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 gây tranh cãi

HLV Thomas Tuchel công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, với hàng loạt quyết định bất ngờ như thiếu Cole Palmer, Phil Foden hay Harry Maguire.

Ngay sau khi danh sách được công bố hôm 22/5, dư luận Anh tập trung vào những cái tên bị loại nhiều hơn những cầu thủ được chọn. Palmer và Foden, hai cầu thủ tấn công hàng đầu bóng đá Anh vài năm qua, đều không có vé sang Bắc Mỹ. Trung vệ Maguire chơi nổi bật trong màu áo Man Utd mùa này, cũng bị loại.

Danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026. Ảnh: BBC

Tuchel thừa nhận ông phải gọi nhiều cuộc điện thoại “đau đớn” trước khi chốt danh sách. HLV người Đức nhấn mạnh ưu tiên sự cân bằng và tinh thần tập thể hơn việc tập hợp những cầu thủ tài năng nhất. “Chúng tôi cố gắng xây dựng đội tuyển tốt nhất, điều đó không đồng nghĩa chọn ra 26 cầu thủ giỏi nhất”, ông nói trong họp báo ngày 22/5. “Những đội vô địch luôn chiến thắng bằng tập thể”.

Ông cho biết ban huấn luyện đặc biệt chú trọng yếu tố kết nối nội bộ, vai trò thủ lĩnh và sự phù hợp chiến thuật. "Cần phải cảm nhận cầu thủ có tin tưởng HLV hay không. Nếu còn nghi ngờ, họ sẽ không chơi với phong độ cao nhất", HLV 52 tuổi nói thêm.

Quyết định gây tranh cãi nhất có lẽ là việc loại Palmer. Tiền vệ Chelsea không có mùa giải bùng nổ như năm trước, nhưng vẫn là cầu thủ sáng tạo hàng đầu bóng đá Anh. Nhiều chuyên gia tin rằng mẫu cầu thủ giàu đột biến như Palmer rất cần thiết ở các giải đấu lớn.

Cựu tiền đạo tuyển Anh Alan Shearer bất ngờ khi Palmer và Foden cùng bị gạch tên. Ông cho rằng Tuchel đã chứng minh bản thân không sợ điều tiếng và sẵn sàng đưa ra các quyết định lớn. "Tôi đoán đó là lý do người ta thuê Tuchel. Ông ấy dám đưa ra những quyết định táo bạo", Shearer nói với Betfair.

Cole Palmer đi bóng trong trận Chelsea thắng Brighton 4-2 ở Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, thành phố London, Anh ngày 28/9. Ảnh: AFP

Bên cạnh Palmer và Foden, việc Maguire bị loại cũng gây tranh luận. Trung vệ Man Utd vừa trải qua mùa giải được xem là hồi sinh mạnh mẽ, sau nhiều năm chịu chỉ trích. Anh góp công giúp “Quỷ Đỏ” về thứ ba Ngoại hạng Anh mùa này. Sau khi biết bản thân bị loại, trung vệ 33 tuổi nói rằng anh bị sốc và thất vọng.

Tuchel thừa nhận ông ngạc nhiên khi Maguire công khai bày tỏ thất vọng sau khi bị loại. “Tôi bất ngờ vì chúng tôi đã thảo luận riêng với nhau, và Harry đã có cơ hội để bày tỏ ý kiến lúc đó”, ông nói.

Tuy nhiên, HLV tuyển Anh khẳng định ông muốn giữ bộ khung trung vệ đã thi đấu cùng đội từ mùa thu năm ngoái. “Tôi hiểu vì sao cậu ấy thất vọng, bởi Harry chơi một mùa giải xuất sắc”, Tuchel nói. “Nhưng chúng tôi quyết định tiếp tục tin tưởng những trung vệ đã đồng hành cùng đội thời gian qua”.

Ngoài Maguire, tiền vệ sáng tạo Morgan Gibbs-White cũng là trường hợp bị bỏ sót gây tiếc nuối. Theo truyền thông Anh, tiền vệ Nottingham Forest xứng đáng được triệu tập nhờ phong độ cao giai đoạn cuối mùa, đặc biệt khi đồng đội Elliot Anderson vẫn góp mặt.

Ngược lại, Ivan Toney trở thành cái tên bất ngờ trong danh sách chính thức của tuyển Anh. Tiền đạo đang chơi cho Al Ahli từng tưởng như hết cơ hội lên tuyển sau khi rời Ngoại hạng Anh, nhưng rồi vẫn được trao suất dự World Cup.

Chính Tuchel cũng thừa nhận sự xuất hiện của Toney là “bất ngờ với cả ban huấn luyện”. Theo ông, tiền đạo 30 tuổi sở hữu những phẩm chất rất đặc biệt, nhất là trong các tình huống cố định và đá luân lưu. “Cậu ấy là một tay săn bàn tự nhiên, rất mạnh trong không chiến và là chuyên gia sút phạt đền đẳng cấp thế giới”, Tuchel nói.

HLV Thomas Tuchel trong buổi họp báo công bố danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 tại trung tâm St George’s Park, Burton upon Trent, Staffordshire, Anh ngày 22/5/2026. Ảnh: Reuters

Alan Shearer cho rằng việc gọi Toney thay vì Dominic Calvert-Lewin cho thấy tuyển Anh đã chuẩn bị cho các loạt luân lưu ở World Cup. “Đội vô địch thế giới nhiều khả năng sẽ phải thắng một loạt luân lưu nào đó”, cựu đội trưởng Newcastle nhận định.

Một quyết định khác khiến dư luận bất ngờ là việc không có cầu thủ Liverpool nào trong danh sách. Đây là lần đầu kể từ World Cup 1986 tuyển Anh dự một giải đấu lớn mà không có đại diện Liverpool.

Curtis Jones từng được xem là ứng viên tiềm năng, nhưng khu trung tuyến tuyển Anh quá chật chội với Rice, Bellingham, Mainoo, Anderson hay Rogers. Trong khi đó, hậu vệ Trent Alexander-Arnold cũng không được triệu tập.

Danh sách lần này phản ánh sự thay đổi lớn trong cấu trúc bóng đá Anh. Có tới 16 CLB khác nhau đóng góp cầu thủ cho tuyển Anh, nhiều thứ hai trong lịch sử đội tuyển tại một giải đấu lớn, chỉ sau World Cup 1962.

Arsenal và Man City đứng đầu, cùng có bốn đại diện, Aston Villa và Newcastle góp ba cầu thủ. Ngoài ra còn có những CLB ít tên tuổi hơn như Brentford, Nottingham hay Crystal Palace.

Theo vnexpress.net