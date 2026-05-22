Ronaldo lập cú đúp rực rỡ, Al Nassr chính thức vô địch Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú đúp đẳng cấp giúp Al Nassr đánh bại Damac 4-1, qua đó chính thức đăng quang Saudi Pro League sau nhiều năm chờ đợi.

Bước vào vòng đấu cuối cùng của giải Vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League), áp lực dành cho các cầu thủ Al Nassr là vô cùng lớn khi họ buộc phải giành chiến thắng trước Damac để tự quyết định ngôi vương. Sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ sân Al-Awwal Park chủ động tràn lên tấn công dồn dập.

Sự lấn lướt của Al Nassr nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 34. Từ quả phạt góc chuẩn xác của Joao Felix, Sadio Mane chọn vị trí thông minh, thoải mái đánh đầu đập đất tung lưới Damac, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng giúp chủ nhà cởi bỏ áp lực tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Ngay đầu hiệp hai, phút 52, cách biệt đã được nhân đôi. Kingsley Coman nhận đường chuyền từ trung lộ, thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Ronaldo ghi cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Al Nassr trước Damac

Trận đấu trở nên kịch tính ở phút 58 khi VAR xác định trung vệ Simakan của Al Nassr để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Morlaye Sylla dứt điểm quyết đoán rút ngắn tỷ số xuống 1-2, nhen nhóm hy vọng cho Damac.

Tuy nhiên, đó cũng là lúc bản lĩnh của siêu sao Cristiano Ronaldo lên tiếng. Phút 63, từ quả đá phạt hàng rào chếch bên cánh trái, tiền đạo 41 tuổi thực hiện cú sút chìm đầy quái chiêu găm bóng vào góc xa, tái lập khoảng cách hai bàn cho Al Nassr. Đến phút 81, tận dụng tình huống bóng lập bập, siêu sao mang áo số 7 chớp thời cơ băng xuống dứt điểm cận thành góc gần, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng giòn giã 4-1.

Chiến thắng nghẹt thở giúp đoàn quân của HLV Jorge Jesus kết thúc mùa giải với 86 điểm, hơn đội á quân Al Hilal 2 điểm, chính thức giải cơn khát vô địch quốc nội kéo dài từ mùa giải 2018-2019.

Với riêng cá nhân Ronaldo, đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của anh sau 5 năm (kể từ Cúp Quốc gia Ý năm 2021 cùng Juventus) và sau 14 giải đấu trắng tay tại Ả Rập Xê Út. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thủ quân người Bồ Đào Nha - người nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (8,8 điểm) đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc ngay trên sân và trong khu kỹ thuật vì danh hiệu vô cùng ý nghĩa này.

Theo thethao247